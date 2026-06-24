フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』がクランクアップを迎え、主演のディーン・フジオカらメインキャストのコメントが到着した。

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本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実と故人が生きた証を解き明かす法医学ヒューマンミステリー。

主演のディーンをはじめ、瀧内公美、八木勇征、綱啓永、安斉星来、川床明日香、山口紗弥加らメインキャスト陣が、約3カ月にわたる撮影を終え、晴れやかな笑顔でクランクアップを迎えた。

一足先に撮影を終えたのは、変わり者の天才法医学者・水沢真澄（ディーン・フジオカ）のバディである桐生麻帆を演じた瀧内。演出の松山博昭から花束が贈られると、「初めて連ドラでこんな大役をやらせていただいて、すごくプレッシャーでした」と涙ぐみながら本音を明かした。

後日、法医学専門チーム「MEJ」のスタッフルームでのシーンで全撮影を終えたディーンのもとには、瀧内がサプライズで花束を持って駆け付けた。突然の登場に「ビックリした！」と目を丸くするディーン。バディとして共に歩んだ2人は固く握手を交わし、互いにねぎらいの笑顔を向け合った。ディーンは「『LOVED ONE』という言葉に導かれて、今日ここまで歩んでこられたのだと心から感じています」と感慨深げに語った。

ディーンと共にクランクアップを迎えたMEJの若手メンバーたちもそれぞれ充実感に満ちた表情で思いを語った。八木は「最高の背中を見せてくださった座長のディーンさん、本当にありがとうございました」と感謝を述べ、綱は「“水10”に戻ってこられるように、そして皆さんにまたお会いできるように頑張ります」と頭を下げた。安斉、川床も現場への感謝を口にした。

最後のシーンを撮り終え花束を受け取った山口は、「皆さん、ありがとうございました。本当にありがとう……やばい（笑）」と涙腺が崩壊。花束で顔を隠す姿に、スタッフから「顔が見たい～！」と愛あるツッコミが飛び交い、現場は明るくにぎやかなムードに包まれた。山口は「こんなに泣ける現場があったかなと…感激して言葉にならないのですが」と声を詰まらせながらも、「限られた条件の中で、大人たちがこれほどまでに情熱を捧げられる時間がすごく愛おしく、毎日、毎日、幸せを感じていました」と作品への深い愛を語った。

6月24日放送の最終回では、真澄が15年間後悔し続けてきた「白峯女子連続殺害事件」の真相に迫る。恩師の誤った鑑定により無実の罪で死刑判決を受けた青年の死刑執行が迫る中、真澄、麻帆（瀧内公美）、堂島穂乃果（山口紗弥加）らは当時の証拠を洗い直すが、決定打を見出せずにいた。しかし、現在起きている連続殺人事件の解剖結果から、15年前の真犯人の痕跡へとつながる、ある“違和感”に気づく。権力の圧力によりすべての捜査権限を失い、チームも解散状態へと追い込まれた真澄。タイムリミットが迫る中、遺された“LOVED ONE”の最後の声を聞くことはできるのか。

■コメント・ディーン・フジオカ本当にいろいろな思いが走馬灯のように駆け巡っています。『LOVED ONE』という言葉に導かれて、今日ここまで歩んでこられたのだと心から感じています。自分の人生のこのタイミングで、この作品や皆さんと出会えたことは、奇跡のような巡り合わせです。ここ数年、周囲の親しい方が何人も亡くなり、中には実際に“法医学”にお世話になった方もいました。役を通して自分の人生の中で、どんな物語を描けるのかと向き合い、結果として無事に最後まで完走することができました。積もる思いがたくさんありすぎて、全員にコメントしたいぐらいですが…この作品との出会いは自分の中で何かの区切りになったと感じています。1クール、本当にお疲れさまでした。ありがとうございました！

・瀧内公美今朝起きた時は、クランクアップする実感がなかったのですが、（撮影を終えて）“あぁ、終わってしまうんだな”と、今は寂しい気持ちでいっぱいです。初めて連ドラでこんな大役をやらせていただいて、すごくプレッシャーでした。放送前に不安で寝られないこともありましたが、どんな時もスタッフの皆さまが明るく出迎えてくださり、本当に素晴らしい環境に恵まれたと心から思っています。キャストの皆さまも、本当に優しくて気持ちの良い方たちばかりで、楽しく撮影させていただきました。松山監督をはじめ皆さまに出会えて、本当に幸せでした。ありがとうございました！

・八木勇征最後までこのメンバーと一緒に駆け抜けることができてすごく幸せでした。本当に大変なスケジュールの中、誰一人欠けることなく、しっかり撮り切るという熱量を日々感じ、僕も皆さまと一心同体になって頑張ろうと思っていたからこそ、無事にクランクアップすることができたと思います。そして何より、最高の背中を見せてくださった座長のディーンさん、本当にありがとうございました。僕も一人の俳優として、人間として、成長できるようにこれからも頑張ります！ 皆さま、またどこかでお会いできる日を楽しみにしています！

・綱啓永お疲れさまでした！ いやぁ～！ 寂しいですね！ 今回は“法医学”という新しい挑戦でしたが、ディーンさんをはじめとする大好きなチームの皆さんとご一緒できたからこそ頑張れました。また、“水10”に戻ってこられるように、そして皆さんにまたお会いできるように頑張ります！ ありがとうございました！

・安斉星来本当に大変なこともあったかと思いますが、ここにいる一人ひとりが欠けては絶対にダメな作品でしたし、皆さまのおかげでこの作品が出来上がったと思います。またご一緒できるように精進してまいります。ありがとうございました！

・川床明日香スタッフの皆さん一人ひとりがとても温かくて、毎日現場に来るのが楽しみでした。毎日、本当にMEJに出勤しているような気持ちでいられたのもすごく楽しかったです。また皆さんと一緒に作品を作れるように精進してまいりたいと思います。本当にお疲れさまでした！

・山口紗弥加皆さん、ありがとうございました。本当にありがとう……やばい（笑）。（涙を流しながら）本当にすみません。こんなに泣ける現場があったかなと…感激して言葉にならないのですが。限られた条件の中で、大人たちがこれほどまでに情熱を捧（ささ）げられる時間がすごく愛おしく、毎日、毎日、幸せを感じていました！ 私は14歳でフジテレビのドラマでデビューさせていただいてからたくさんお世話になっています。大好きなスタッフさんたちとの再会もあり、新しい出会いもありました。幸せすぎてどうしようって感じです。やっぱり、こんな“いい出会い”があると、この仕事って本当にやめられないなと思える毎日でした。皆さんともう一度ご一緒できるように精進してまいります！ 本当にありがとうございました！（文＝リアルサウンド編集部）