「鼻詰まり」で耳鼻科を受診したら何をする？ 検査内容と治療法【医師解説】

「風邪でもないのに鼻詰まりが続いている」「いつも片方の鼻が詰まる」といった症状に悩んでいませんか？ 鼻詰まりは単なる不快な症状ではなく、放置すると健康に悪影響を及ぼすことがあります。そこで、鼻づまりで受診した場合の検査・治療法について「渋谷駅前耳鼻咽喉科」の森安仁先生に解説してもらいました。

監修医師：

森 安仁（渋谷駅前耳鼻咽喉科）

筑波大学医学群医学類卒業。その後、東京大学医学部附属病院や虎の門病院、近畿大学病院などで耳鼻咽喉科の経験を積む。2024年、渋谷駅にある「渋谷駅前耳鼻咽喉科」の院長に就任。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定・専門医、補聴器相談医。

編集部

鼻詰まりで受診した場合、どんな検査をするのでしょうか？

森先生

まず問診をして、症状の経過やアレルギー歴、生活習慣などを確認します。その後、鼻鏡や内視鏡を使って鼻腔内の状態を観察し、炎症の有無や鼻茸（ポリープ）、鼻中隔の曲がり具合などを確認します。さらに、必要に応じてアレルギー検査や細菌培養検査、CT検査をおこない、慢性副鼻腔炎や腫瘍の有無を詳しく調べることもあります。

編集部

鼻詰まりの治療法にはどんなものがありますか？

森先生

鼻詰まりの原因に応じて、抗アレルギー薬や点鼻ステロイド、抗生物質などの薬物療法をおこないます。繰り返しになりますが、重症の場合や薬物療法でも改善がみられない場合、鼻中隔弯曲症や鼻茸がある場合などは、手術が必要になることもあります。例えばアレルギー性鼻炎に対しては、鼻腔を押し広げる「下鼻甲介手術」という手術法があります。基本的には全身麻酔でおこなわれますが、当院のように局所麻酔でおこなえる医療機関もありますので、全身麻酔に抵抗がある方などにはおすすめです。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

森先生

鼻詰まりの原因には、アレルギーや風邪のほかに、副鼻腔炎や腫瘍といった重大な病気がかくれている可能性があります。専門医がいる病院で精密検査をすることで、正確な診断と適切な治療につながり、症状を速やかに改善させることが期待できます。市販薬は一時的な症状改善には有効ですが、根本治療のためには専門的な治療を受けることをおすすめします。

※この記事はメディカルドックにて＜鼻詰まりに潜む意外な病気をご存じですか？ 放置してはいけない理由とは？【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。