【韓国】生気なく背中を丸め、両腕をだらり垂らす衝撃映像…白昼の路上に現れた“麻薬ゾンビ”を警察が緊急逮捕

韓国の街中で発見され、SNSで「麻薬ゾンビ」などと大きく話題を集めた30代の男が警察に逮捕された。

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6月23日、警察によると、京畿道（キョンギド）の水原勧善（スウォン・クォンソン）警察署は、麻薬類管理に関する法律違反の容疑が持たれている30代の男を緊急逮捕し、捜査を進めている。

男は今月21日の午後12時30分頃、水原市勧善区のある団地のバス停付近で、ヒロポン（覚醒剤）を摂取した状態で徘徊した疑いがある。

今回の事件は、ある目撃者が、背中を丸めて両腕をだらりと垂らし、その場に釘付けになったかのように立ち尽くす男の姿を動画で撮影してSNSに投稿したことで公になった。

動画内の男の様子は、まるでアメリカなど海外の麻薬多発地帯で見られる通称「フェンタニル・ゾンビ」を連想させ、「本日の水原フェンタニル」などのタイトルでネット上に急速に拡散した。国内では「麻薬ゾンビ」「水原ゾンビ」などとも呼ばれた。

（画像＝オンラインコミュニティ）

この動画に関する警察への通報は寄せられていなかった。しかし、警察は動画の投稿と拡散の事実を独自に把握し、捜査に着手した。

その後、周辺の防犯カメラの映像などを分析した結果、動画の男を特定。簡易薬物検査を実施してヒロポンの陽性反応を確認したため、緊急逮捕に至った。

なお、男からフェンタニルに関する形跡はこれまでのところ見つかっていない。

（記事提供＝時事ジャーナル）