職場で嫌われる人は「ミスを隠す」。好かれる人はどうする？
部下がミスを報告しやすい環境をつくりたい。でも、自分のミスは上手く言い訳してきた――そんな上司に、著者は意外な方法を示す。チームの心理的安全性を高める最も強力な手段は、上司自身が「弱み」を見せることだ。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）
部下が口を閉ざす本当の理由
部下がミスを隠すのは、怠慢でも悪意でもない。
怒られる。評価が下がる。上司の機嫌が悪くなる。
そういう「恐怖」が、報告の手を止める。
恐怖がある限り、どれだけ「何でも言ってほしい」と言っても届かない。
著者はその恐怖を取り除く最も強力な方法として、
権限を持っている上司自身が「弱み」を見せることを挙げる。
言葉でどう伝えるかより、上司の行動そのものが、チームの空気をつくる。
上司が「Bad News Fast」を実践する姿が、チームを変える
「ごめん、私の確認漏れで先方に迷惑をかけてしまった」
「昨日の私の判断は間違っていた。すぐに修正させてくれ」
上司が自らのミスを隠さずに「Bad News Fast」を実践する姿を見せること。
「上司ですらミスをするんだ。しかもそれを正直に話している」という事実は、部下に心理的安全性を与えます。
逆に、上司が自分のミスを棚に上げて部下のミスばかり追及していれば、そのチームは相互不信の塊となり、情報は遮断されるでしょう。
――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より
ごめん、私の確認漏れで先方に迷惑をかけてしまった。
昨日の私の判断は間違っていた。すぐに修正させてくれ。
上司がこう言える姿を見た部下は、こう思う。
「上司ですらミスをして、しかも正直に話している。自分もそうしていいんだ」
この感覚が、チームの心理的安全性をつくる。
「何を言っても大丈夫」という空気は、トップダウンでしか生まれない。
部下に求める前に、上司が先にやって見せること――これが、最も説得力のあるリーダーシップだ。
「自分のミスを棚に上げる上司」が招く最悪の結末
一方、自分のミスを認めず、部下のミスだけを追及する上司のもとでは何が起きるか。
チームは相互不信の塊となり、情報は遮断される。
誰も悪い知らせを持ってこなくなり、問題は水面下で大きくなり続ける。
「ミスを認めると威厳が落ちる」と思っている上司は多い。
しかし実際は逆だ。
ミスを正直に認められる上司こそが、部下から最も信頼される。
弱みを見せることは、弱さではなく、チームへの最大の贈り物だ。
次に自分がミスをしたとき、言い訳をする前に「ごめん、私のミスだった」と部下に正直に伝えることだけでいい。
（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）