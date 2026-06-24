職場で嫌われる人は「ミスを隠す」。好かれる人はどうする？

部下がミスを報告しやすい環境をつくりたい。でも、自分のミスは上手く言い訳してきた――そんな上司に、著者は意外な方法を示す。チームの心理的安全性を高める最も強力な手段は、上司自身が「弱み」を見せることだ。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

部下が口を閉ざす本当の理由

部下がミスを隠すのは、怠慢でも悪意でもない。

怒られる。評価が下がる。上司の機嫌が悪くなる。

そういう「恐怖」が、報告の手を止める。

恐怖がある限り、どれだけ「何でも言ってほしい」と言っても届かない。

著者はその恐怖を取り除く最も強力な方法として、

権限を持っている上司自身が「弱み」を見せることを挙げる。

言葉でどう伝えるかより、上司の行動そのものが、チームの空気をつくる。

上司が「Bad News Fast」を実践する姿が、チームを変える



「ごめん、私の確認漏れで先方に迷惑をかけてしまった」

「昨日の私の判断は間違っていた。すぐに修正させてくれ」

上司が自らのミスを隠さずに「Bad News Fast」を実践する姿を見せること。

「上司ですらミスをするんだ。しかもそれを正直に話している」という事実は、部下に心理的安全性を与えます。

逆に、上司が自分のミスを棚に上げて部下のミスばかり追及していれば、そのチームは相互不信の塊となり、情報は遮断されるでしょう。 部下の恐怖を取り除くための最も強力な方法は、権限を持っている上司自身が「弱み」を見せることです。「ごめん、私の確認漏れで先方に迷惑をかけてしまった」「昨日の私の判断は間違っていた。すぐに修正させてくれ」上司が自らのミスを隠さずに「Bad News Fast」を実践する姿を見せること。「上司ですらミスをするんだ。しかもそれを正直に話している」という事実は、部下に心理的安全性を与えます。逆に、上司が自分のミスを棚に上げて部下のミスばかり追及していれば、そのチームは相互不信の塊となり、情報は遮断されるでしょう。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

ごめん、私の確認漏れで先方に迷惑をかけてしまった。

昨日の私の判断は間違っていた。すぐに修正させてくれ。

上司がこう言える姿を見た部下は、こう思う。

「上司ですらミスをして、しかも正直に話している。自分もそうしていいんだ」

この感覚が、チームの心理的安全性をつくる。

「何を言っても大丈夫」という空気は、トップダウンでしか生まれない。

部下に求める前に、上司が先にやって見せること――これが、最も説得力のあるリーダーシップだ。

「自分のミスを棚に上げる上司」が招く最悪の結末

一方、自分のミスを認めず、部下のミスだけを追及する上司のもとでは何が起きるか。

チームは相互不信の塊となり、情報は遮断される。

誰も悪い知らせを持ってこなくなり、問題は水面下で大きくなり続ける。

「ミスを認めると威厳が落ちる」と思っている上司は多い。

しかし実際は逆だ。

ミスを正直に認められる上司こそが、部下から最も信頼される。

弱みを見せることは、弱さではなく、チームへの最大の贈り物だ。

次に自分がミスをしたとき、言い訳をする前に「ごめん、私のミスだった」と部下に正直に伝えることだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）