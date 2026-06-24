WEST.神山智洋、ソロプロジェクト始動！「限られた人生の時間の中で、できる限り挑戦を続けていきたい」

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WEST.神山智洋が、グループ初のソロプロジェクトを始動させることが決まった。また、自身で作詞、作曲、振付を手掛けた1stデジタルシングル「G.O.D.」（読み：ジーオーディー）は、神山の33歳の誕生日である7月1日に配信リリースされる。

■アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」としてあらたな挑戦をスタート

WEST.としてデビューし2026年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続けてきた神山智洋が、さらなる表現の可能性を追い求め、アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」としてあらたな挑戦をスタートさせる。

記念すべきソロ1曲目となる「G.O.D.」は、作詞・作曲を神山自身で手掛け、さらにMVの振付は、Kaita（RHT.）と神山による共作。神山の中で磨き上げてきた「シンガソング×RAP×ダンス」そのすべてを凝縮した“神山ワールド”全開の作品となっている。

「G.O.D.」は、7月1日0時より各音楽配信サービスで配信スタート。さらに配信当日の7月1日23時には、WEST.公式YouTubeチャンネルで「G.O.D.」のMVがプレミア公開される。ぜひチェックしよう。

■神山智洋 コメント

表現の幅が広がっている昨今、自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました。

“表現すること”が自分にとっての生きがいであり、その中でも歌やダンス、作曲、演奏といった音楽活動は特に大きな存在です。飾らない自分を最も素直に表現できる場だと感じていますし、限られた人生の時間の中で、できる限り挑戦を続けていきたいと思っています。

今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

Tomohiro Kamiyama

DIGITAL SINGLE「G.O.D.」

■関連リンク

WEST. OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/29

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0010

Tomohiro Kamiyama OFFICIAL SITE

https://tomohirokamiyama.com