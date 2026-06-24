●レベル2の大雨・土砂災害注意報発表中

●夕方ごろまで一時激しい雷雨となるところも。安全第一の意識を高めて

●台風の接近により、これから週末にかけて大雨への心構えが必要



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昨夜は一旦雨雲が南へ遠ざかりましたが、今朝は再びしっかりと雨が降りだしていて、下関や山陽小野田周辺には非常に活発な雨雲が広がっています。

この雨で県の西部・中部でレベル2大雨注意報

さらに西部・中部・北部ではレベル2土砂災害注意報が発表されています。

これはハザードマップで、避難先や避難経路を確認する段階の情報です。





きょう24日(水)は梅雨前線が九州を横切り、西日本周辺は前線が北に盛り上がる湿った空気が集中しやすくなるエリアに入ります。

この影響で県内の天気も大きく崩れ、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県では線状降水帯が発生する可能性も出てきています。





この先、さらに活発な雨雲が九州方面から流れ込む予想です。

雨のピークはこれから夕方ごろになると見ていて、一時激しく降るところや雷が発生するところも出てきそうです。川の増水や地盤の緩みなどにも、注意が必要になります。

これから外に出る方は、いつもより危機感を持って安全第一の意識を高めて下さい。





一方、きのう23日(火)は新たに台風8号が発生し、日本の南には台風が2つ存在しています。

台風8号に関しては県内への影響はほとんどないと見ていますが、台風7号は週末に九州から四国付近を進む見通しです。

梅雨前線の活動が活発化し、県内もこの週末は一段と雨の量がまとまるおそれもあります。

梅雨の真っただ中、台風の接近により、これから週末にかけて大雨への心構えが必要です。

まずは目先、きょう24日(水)の雨をしっかり乗り越えていきましょう。





きょう24日(水)はこれからさらに雨脚が強まり、激しい雷雨となるおそれもあります。

雨の降り方次第では、低い土地の浸水や急な川の増水などにも十分注意が必要です。





最高気温は各地22度前後。気温の上がり方が鈍く、平年より5度以上低くなるところが多くなりそうです。





あす25日(木)の明け方までは、少々活発な雨雲が流れ込む予想です。

その後もしばらく雨は降ったり止んだりで、週末は27日(土)を中心に再びまとまった雨となりそうです。

また台風の北上に伴い、一段と緊張感の高まる大雨となるおそれもあります。

週末までは安全第一の行動を心掛けて過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）