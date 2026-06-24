柄本明、6作目となる大河出演へ「うれしく思っております」松坂桃李主演『逆賊の幕臣』【過去の出演作一覧】

柄本明、6作目となる大河出演へ「うれしく思っております」松坂桃李主演『逆賊の幕臣』【過去の出演作一覧】