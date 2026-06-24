『LOVED ONE』15年前の白峯事件…すべての謎が解き明かされる【最終話あらすじ】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の最終話が24日に放送される中、あらすじと場面カットが公開された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
■最終話あらすじ
法医学者・水沢真澄（ディーン・フジオカ）が15年間後悔し続けてきた「白峯女子連続殺害事件」。恩師・九条正仁（小木茂光）の鑑定結果によって、無実を訴えながらも死刑判決を下された芹沢真一（渋谷謙人）は、拘置所で死刑執行の足音におびえる日々を送っていた。
一方、真一の無実を信じて活動を続ける姉・明子（りょう）から当時の裁判資料を託された真澄は、桐生麻帆（瀧内公美）と堂島穂乃果（山口紗弥加）とともに当時の証拠を見直すものの、決定打はなかった。そんな中、九条が遺した白峯事件の資料を求めて、真澄は再び、恩師の娘である九条恭子（伊藤歩）のもとへ向かう。しかし恭子は、冷ややかに「資料はもう処分した」と告げ、彼を追い返す。
その頃、明子から事件当時の話を聞いた麻帆は、新たな手がかりを求めて事件の舞台となった白峯町へと足を運ぶことを決意する。少しずつ真相へと近づきながらも、あと一歩、決定的な証拠にたどり着けない一同。そして真澄は、穂乃果から手渡された現在起きている連続殺人事件の司法解剖結果に目を通し、ある違和感を覚える。これこそが、白峯事件の真犯人の痕跡につながるかもしれない。しかし、被害者の父親は、愛娘（まなむすめ）を早く家族のもとに返してくれと懇願していて…。すべての捜査権限を失った真澄は、“ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ”の声を聞くことはできるのか。15年の時を超え、隠蔽（いんぺい）された悲しい真実が、ついに暴かれる。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
法医学者・水沢真澄（ディーン・フジオカ）が15年間後悔し続けてきた「白峯女子連続殺害事件」。恩師・九条正仁（小木茂光）の鑑定結果によって、無実を訴えながらも死刑判決を下された芹沢真一（渋谷謙人）は、拘置所で死刑執行の足音におびえる日々を送っていた。
一方、真一の無実を信じて活動を続ける姉・明子（りょう）から当時の裁判資料を託された真澄は、桐生麻帆（瀧内公美）と堂島穂乃果（山口紗弥加）とともに当時の証拠を見直すものの、決定打はなかった。そんな中、九条が遺した白峯事件の資料を求めて、真澄は再び、恩師の娘である九条恭子（伊藤歩）のもとへ向かう。しかし恭子は、冷ややかに「資料はもう処分した」と告げ、彼を追い返す。
その頃、明子から事件当時の話を聞いた麻帆は、新たな手がかりを求めて事件の舞台となった白峯町へと足を運ぶことを決意する。少しずつ真相へと近づきながらも、あと一歩、決定的な証拠にたどり着けない一同。そして真澄は、穂乃果から手渡された現在起きている連続殺人事件の司法解剖結果に目を通し、ある違和感を覚える。これこそが、白峯事件の真犯人の痕跡につながるかもしれない。しかし、被害者の父親は、愛娘（まなむすめ）を早く家族のもとに返してくれと懇願していて…。すべての捜査権限を失った真澄は、“ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ”の声を聞くことはできるのか。15年の時を超え、隠蔽（いんぺい）された悲しい真実が、ついに暴かれる。