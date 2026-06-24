WEST.神山智洋、33歳の誕生日にグループ初のソロプロジェクト始動「ファンの皆さまへの恩返しになれば」
■自身作詞作曲1st Digital Single「G.O.D.」配信リリースへ 振り付けはKaita（RHT.）と共作
【写真】黒ネイル！ 1st Digital Single「G.O.D.」
7人組グループ・WEST.の神山智洋が、グループ初のソロプロジェクトを始動させた。自身で作詞、作曲、振付を手がけた1st Digital Single「G.O.D.」を自身の33歳の誕生日である7月1日午前0時から配信リリースする。
WEST.としてデビューし今年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続けてきた神山が、さらなる表現の可能性を追い求め、アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」として新たな挑戦をスタートさせる。
記念すべきソロ1曲目となる「G.O.D.」は、作詞・作曲を神山自身で手掛け、さらにMusic Videoの振付は、Kaita（RHT.）と神山による共作。自身の中で磨き上げてきた「シンガソング×RAP×ダンス」そのすべてを凝縮した“神山ワールド”全開の作品となっている。
さらに配信当日の7月1日午後11時にはWEST.公式YouTubeチャンネルで「G.O.D.」Official Music Videoのプレミア公開も決定している。
■神山智洋コメント
表現の幅が広がっている昨今、自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました。
“表現すること”が自分にとっての生きがいであり、その中でも歌やダンス、作曲、演奏といった音楽活動は特に大きな存在です。飾らない自分を最も素直に表現できる場だと感じていますし、限られた人生の時間の中で、できる限り挑戦を続けていきたいと思っています。
今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます。
【写真】黒ネイル！ 1st Digital Single「G.O.D.」
7人組グループ・WEST.の神山智洋が、グループ初のソロプロジェクトを始動させた。自身で作詞、作曲、振付を手がけた1st Digital Single「G.O.D.」を自身の33歳の誕生日である7月1日午前0時から配信リリースする。
WEST.としてデビューし今年で12年。これまで真摯に音楽と向き合い続けてきた神山が、さらなる表現の可能性を追い求め、アーティスト名義「Tomohiro Kamiyama」として新たな挑戦をスタートさせる。
さらに配信当日の7月1日午後11時にはWEST.公式YouTubeチャンネルで「G.O.D.」Official Music Videoのプレミア公開も決定している。
■神山智洋コメント
表現の幅が広がっている昨今、自ら提案し、考え、作り上げ、発信すること、そしてエンターテイメントを通して新たな経験をすることが、自分にとって力や自信につながると思いますし、何より日頃から支えてくださっているファンの皆さまへの恩返しになればと思い、この企画を立ち上げました。
“表現すること”が自分にとっての生きがいであり、その中でも歌やダンス、作曲、演奏といった音楽活動は特に大きな存在です。飾らない自分を最も素直に表現できる場だと感じていますし、限られた人生の時間の中で、できる限り挑戦を続けていきたいと思っています。
今回のソロプロジェクトが、まだ僕たちの音楽に触れたことのない方々にとっての入り口になればうれしいです。そしてこの機会を通して見えたものや得たものを、母船であり、家でもあるWEST.に還元できるよう、精一杯努めていきます。