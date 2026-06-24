「マツコの知らない世界」に出演

バレーボールはネーションズリーグが6月から展開され、7月には日本ラウンドが行われる。大会を中継するTBS系の人気番組「マツコの知らない世界」に男子日本代表・高橋藍と元女子日本代表主将・古賀紗理那さんが出演することが明かされ、バレーファンが歓喜している。

ゴールデンタイムのバレーボール特集だ。TBS系の「マツコの知らない世界」番組公式Xは23日、「来週は高橋藍と古賀紗理那が登場！ バレーボールの世界」と次週30日の内容を告知。高橋がスタジオでスパイクを実演するほか、スーパープレーから懐かしの映像まで、バレーボール人気の裏側を語り尽くすといい、MCのマツコ・デラックスが「私に当てて」と意味深に囁く様子も公開されている。

TBSの人気番組に2人が出演するという、突然舞い込んだ嬉しい知らせにバレーファンも興奮。Xには「マツコの知らない世界に藍くんと紗理那さん出るとな!!」「来週は永久保存版ですね」「これは観るしかないんだよ」「これは見なきゃ」「えぇ！？ 藍とサリちゃんが出るの！！ 見たい…」「がちぃぃ？？？？」「え、え、えぇえ〜？！？！」「マジか！！」と驚きと期待の声があふれていた。

ネーションズリーグの日本ラウンドは女子が7月8日から、男子が7月15日から行われる。



（THE ANSWER編集部）