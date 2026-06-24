【全文公開】 森保ジャパン直前合宿「現地レポート」 初のベスト8進出へ視界良好！

想定外の環境

森保一監督（57）がしばしば口にする「想定外も想定内」。その言葉がズバリ当てはまるキャンプとなった。

Ｗ杯直前の合宿場所に選ばれたのはメキシコ・モンテレイ。チュニジアとの第２戦が行われる「エスタディオ・モンテレイ」は平均最高気温34℃という環境の下にある。暑熱対策が主な狙いだ。

この地でジャパンはいきなり「想定外」に遭遇した。グラウンドの芝生の状態が悪く、５日間で３回も練習場所を替えるハメになったのだ。しかもそのうち１つはホテルから40分以上かかる遠方のグラウンドだった。

天候も予想に反して涼しい日が続いた。３日目は雨が降っていたため26℃。４日目は30℃あったが、風が強く体感温度は低め。キャンプの最優先事項の「暑熱順化」は失敗したかに見えた。

しかし、トラブルの裏で″秘策″を用いた暑さ対策が進められていた。練習直後にアイスバスで身体を冷やすことが禁じられていたのだ。初日の練習を終えた後、伊東純也（33）がその内容を明かした。

「ホテルに帰ってからは入っても良いけど、練習終わってすぐ入るのは暑熱対策として良くないみたいです」

気温がどこまで上がるかはコントロールできないが、暑熱順化の取り組み方法はコントロールできる。スタッフの入念なリサーチが光った。

ただ、アイスバスを禁じて暑熱順化に成功しても、選手たちが高温よりも気にしていたのは実は湿度だった。上田綺世(あやせ)（27）が打ち明ける。

「暑さより湿度に合わせていく必要があると思います。たくさん汗をかけば脱水症状（に近い状態）になりますし、湿度が高いと呼吸がしづらく感じることもあります。多少は慣れましたが……」

モンテレイの６月の平均湿度は60％以上。その環境に先んじて触れられたことは、本番で間違いなくプラスに働くだろう。

ドローンとレジェンドＯＢ

トレーニングではＷ杯初戦でぶつかるオランダを想定したメニューは少なく、自分たちの攻撃・守備スタイルの再チェックに多くの時間が割かれていた。そんな確認作業を支えたのが、前回のカタールＷ杯から導入されているドローンだ。

戦術練習を振り返るときに、グラウンド上空からピッチ全体を撮影した映像を用いることがあるのだ。長谷部誠コーチ（42）が「限られた時間で、数多(あまた)ある情報のなかからどれを選手たちに伝えるかに意識を割いている」と語るように、その一助となるのが、普段は見ることのできない上空から俯瞰(ふかん)した映像だ。守備のラインは揃っているか、攻撃時の選手同士の距離は適切か……。ミーティングでは大がかりな空撮映像を使って、細部の調整が行われていたようだ。

レジェンドＯＢたちによるサポートも手厚い。合宿４日目には、中村俊輔コーチ（47）によるフリーキック講習会が行われた。全体練習が終わった後、久保建英(たけふさ)（25）や田中碧（27）ら５選手を集めてフリーキックを蹴らせ、直接指導したのだ。レジェンドの指導には緊張感が漂い、「あんまり下手クソだと、（宿舎に戻ってビデオを見直した俊輔さんから）またダメ出しされるのでは」と田中は苦笑い。

前キャプテン・吉田麻也（37）は５月末に日本で行われた合宿の間だけの参加予定だったが、メキシコの地で再合流。

「食事のときなどは一番コミュニケーションを取れますから」

と胸を張った。所属するアメリカの『ロサンゼルス・ギャラクシー』での経験を活かし、アメリカの気候やスタジアムの特徴をさっそくアドバイス。Ｗ杯３大会出場の経験を活かした″気持ちの整え方″も伝えたという。

技術面にメンタル面と、ワールドクラスのＯＢから直接指導を受けられたことは、選手にとって財産となったに違いない。

グラウンドを離れても、サポートは続く。ホテルに戻れば、吉田が「（所属チームでは）メキシコ遠征に行くと必ずお腹を壊す選手がいるんですけど、代表では一人も壊してない。スタッフがちゃんと管理してくれているからです」と絶賛する調理スタッフが連日、腕によりをかけた料理をふるまってくれる。なかでも″勝負メシ″として試合前に出されることの多い鰻は、選手たちから大好評だ。

誕生日で大盛り上がり

ハードなトレーニングの合間には、チームの雰囲気の良さを感じられる場面が何度も見られた。

６月４日、久保の25歳の誕生日にはサプライズがあった。久保が報道陣の取材に応じている途中、菅原由勢(ゆきなり)（25）が突然、ケーキを持って登場（4枚目）。ムードメーカー・菅原の粋な演出に、久保は「よく『25歳になると歳を取った』と言われますけど、僕は身体がキツいとかもないので。メンタル的にも若いです」と抱負を語った。

瀬古歩夢（26）はその３日後に誕生日を迎えた。ホテルでの食事のあと、お祝いのケーキを両手で持った瀬古を騎馬戦の騎手よろしく久保と菅原、中村敬斗（25）がかついで祝福--という日本っぽさが炸裂する一幕もあった。７日に行われた現地在住の日本人65人との記念撮影では、最年長・長友佑都（39）の代名詞「ブラボー」を参加者と大合唱。チームの雰囲気は実に明るかった。

田中は能登半島地震の被災者を支援している関係で、輪島塗の職人たちに特製すね当てを作ってもらったそうで、キャンプ中にお披露目となった。ＪＦＡのエンブレムに使われている八咫烏(やたがらす)と、「右肩上がりで登っていけるように」という想いのこもったフェニックスが描かれており、「ピッチの上で良いプレーを表現して、恩返しをしたい」と、田中は白い歯を見せた。

有形無形のサポートを受け、順調に調整を続ける森保ジャパン。最後の一押しとして、練習グラウンドに″粋な演出″が用意されていた。オフィシャルトップパートナー・キリンが大型モニターを設置。ファンから寄せられた応援メッセージが数秒ごとに更新されるシステムで、遠く日本から「熱」を選手たちに届けていたのだ。

アメリカの地で″青き旋風″を巻き起こす準備は整った。悲願の「ベスト８進出」、その先にある世界の頂に向け、森保ジャパンの挑戦がいよいよ幕を開ける。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

取材・文：ミムラユウスケ（スポーツライター）