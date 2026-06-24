203センチ、113キロの巨漢助っ人が闘志を“真っ赤”に燃やしている。

【吉井監督コラム】楽天の監督就任会見で「まずは勝つぞという強い気持ちを…」に込めた真意

19日に吉井新監督が就任した楽天。この日から23日まで、4試合連続で快音を響かせているのが新助っ人のマッカスカー（28）だ。

19日は敗れたしたものの、初回に吉井監督の初陣を祝う4号2ラン。23日は三回に同点2点タイムリーを放つと、五回には勝ち越しの5号ソロをかっ飛ばし、チームの連勝に貢献した。

17日から4番に座り、主にDHと左翼で打率.242、5本塁打、23打点。オフに年俸1億3000万円の単年契約で楽天入りした。

高校・大学ではドラフト指名されず、独立リーグ時代にツインズと契約した苦労人。昨季はツインズ傘下3Aで打率.246、22本塁打、70打点。5月にはメジャーデビューも果たしたが、「実力で勝ち取った」と言えるかどうか。

5月のメジャーデビューは、レギュラー外野手のバクストンが脳震盪で離脱したことによる“穴埋め”。バクストンがメジャー復帰するや、マッカスカーは3Aに逆戻りとなった。8月には２度目の昇格となったが、これも外野のウォルナーが育児休暇を取ったため。そのわずか2日後、肋骨のケガで故障者リスト入りしていたバクストンの復帰に伴い、再び3Aに帰る破目となった。

メジャーでは通算16試合で打率.172。結果を出せなかった自身の責任も大きいが……。

「楽天でもまだまだ安泰とは言えませんよ」と、球団OBが続ける。

「主に一塁と左翼を守るユーティリティーの渡邊佳、外野の佐藤など、ポジションが被る選手が好調で、一塁兼DHのベテラン・浅村も復調気配が漂っている。さらに打率.119と大不振で登録抹消中のボイトも、浅村とポジションが被る上、二軍では打率.324。本職は左翼ながらDHとしても出場するマッカスカーは、ウカウカしていられません」

お立ち台では「自分のベストのスイングをすることだけを考えて、（バットを）振りました」と話したマッカスカー。すでに不振で2度の二軍落ちを経験している。米国では叶わなかった“一軍定着”を日本で果たせるか。