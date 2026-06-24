24日に開幕する国内女子ゴルフの「EARTH MONDAMIN CUP」（アース・モンダミンカップ）（千葉・カメリアヒルズCC）は、国内ツアー最高の賞金額が毎年話題になるが、今年は1億円アップで総額4億円に。優勝賞金も5400万円から7200万円に増額され、144人の出場選手たちは目の色を変えている。

【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話 北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題です

「国内最高」と言っても、米女子ツアーと比較するとため息が漏れる。例えば、山下美夢有が米ツアー3勝目を挙げた前週の「マイヤーLPGAクラシック」の優勝賞金は48万7500ドル。1ドル161円計算なら日本円で約7850万円。国内最高より650万円高い。

山下は今回の優勝で、今季12試合の獲得賞金総額が128万5227ドル（約2億700万円）となり、賞金ランキングの7位に浮上。トップのN・コルダは9試合でメジャー2勝を含む4勝を挙げ、540万5689ドル（約8億7000万円）。好調の今季は10億円突破は必至だ。

ランキングを見ても、日米差は大きい。

現在、国内の賞金1位は今季1勝の菅楓華。13試合で9811万3391円と悪くないが、米ツアーでは24位岩井千怜の62万2981ドル（約1億30万円）と25位岩井明愛の59万1826ドル（約9528万円）の中間でしかない。

「日米の比較はバカバカしくなりますよ」と、ツアー関係者がこう言う。

「アース・モンダミンカップと同時開催のKPMG全米女子プロ選手権の優勝賞金は195万ドル。日本円に換算すれば約3億1400万円です。コルダが勝った全米女子オープンは240万ドル（約3億8640万円）。日本女子オープン優勝（3000万円）の約13倍です。高額賞金の米女子ゴルフの象徴は、最終戦のCMEツアー選手権の400万ドル。今のレートならこの1試合だけで6億4400万円です」

関係者が続ける。

「米国とは雲泥の差ですが、それでも国内の女子ゴルフも賞金はずいぶん上がっています。例えば、2000年の女子オープンは優勝が1400万円。同年27試合で6勝して賞金女王になった不動（裕理）の獲得額は約1億2000万円でした。10年前（16年）は、女子オープン優勝が2800万円。賞金女王は28試合で5勝したイ・ボミでも1億7586万円です。昨季1位の佐久間朱莉は試合数が36と多いものの、4勝で2億2728万円。7位の荒木優奈でも1億円を突破した。シニアの女子プロは『道具はよくなり、うるさい先輩はいないし、賞金は高い。本当に羨ましい』と言ってますよ」

そんな声など聞こえない若手プロは今週、7200万円を狙って1打に集中する。