【メジャーリーグ通信】

【前回の鈴村氏コラム】選手会の猛反発必至なのに…大リーグ機構が「年俸総額制」導入を求める２つの背景

FIFAワールドカップ2026北中米大会が始まった。

地上波で放送を行っているFOXは、米国内において大会期間中に一部でも中継を目にする視聴者数は最終的に1億5000万人に達すると予測する。

FOXはNFLのレギュラーシーズンの試合の中継も行っている。1億5000万人という数字はFOXのNFLの試合中継で獲得する視聴者数1億7000万人と同程度の水準である。

もちろん、自国での開催が視聴者数の上昇に寄与したことは明らかだ。あるいは、中東問題や物価上昇といった難問から離れ、強い米国を再確認したいという人々の欲求を満たすかのような米国代表の活躍も、関係しているといえよう。

一方、6月11日の開幕以降、大リーグの観客数に大きな変動はない。

しかも、大リーグで最も来場者数の多いドジャースなどは、大会が始まってから現在まで、本拠地ドジャースタジアムに平均して5万人を超える観客を集めている。

1次リーグの場合、米国民が最も強く関心を抱く米国代表の試合は1週間に1回程度しか予定されていない。

そのため、米国代表の試合のない日は、熱心なサッカーファンを除けば、テレビでの中継ではなく、球場に足を運び、応援する球団の試合を見ようとする層が多いことを示唆する。

こうした状況から、大リーグはワールドカップから何ら影響を受けていないようにもみえる。

だが、当初は今年6月に行う予定であったロンドンでの公式戦（ロンドン・シリーズ）が中止されたのは、ワールドカップの影響であった。

ロンドン・シリーズの中継を担当するのは、ワールドカップの放送も手掛けるFOXである。そのため、ワールドカップの放送との兼ね合いから予定された日程での中継が困難となり、7月19日に閉幕した後では海外での公式戦の実施が難しくなるという理由から、今回の措置に至っている。

あるいは、大会期間中の延べ人数であり、比較する内容が異なるとはいえ、FOXが予想する視聴者数1億5000万人という数字が与える影響も大きい。

テレビ視聴率が低迷を続ける中、昨年は1試合平均で3400万人と1992年以降で最高を記録したワールドシリーズながら、ワールドカップに比べれば中継が見られていないという印象が強まりかねない。

何より、米国内では、サッカーが野球を抜き、アメリカンフットボール、バスケットボールに次ぐ第3位となる調査結果も出ている。

それだけに、FOXが好調に視聴者を得ていることは、球界にとってサッカーとの地位が固定化する発端になりかねないのである。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）