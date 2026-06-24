

Original Love・田島貴男

メジャーデビュー35周年を迎えたOriginal Loveが『tiny desk concerts JAPAN』に初登場する。6月28日にNHKワールドJAPAN（国際放送）で放送される本番組では、最新曲「愛はアカリ」やヒット曲「接吻」などを披露する。

【写真】Original Love『tiny desk concerts JAPAN』アザーカット

アメリカの公共放送NPRが火をつけ、今や世界的な音楽プラットフォームとなった『tiny desk concerts』。その日本版である『tiny desk concerts JAPAN』に、メジャーデビュー35周年という大きな節目を迎えたOriginal Loveの田島貴男が登場した。舞台は、NHKのオフィスの一角。モニターもない、剥き出しの「生音」が求められるこの特殊な環境で、田島は「Original Loveの完成形を見せたい」という強い意気込みを持ってパフォーマンスした。

■オフィスをライブハウスに変えた「30分間の魔法」

オフィスの一角で観客に囲まれた特異な光景を目にした田島は「すごい！」と思わず声を漏らした。しかし、ひとたび演奏が始まれば、そこは瞬時に心地よいグルーヴとハーモニーで満たされるライブ会場へと変貌を遂げた。

1曲目は、メジャーデビュー記念日の6月14日に配信リリースされたばかりの新曲「愛はアカリ」だ。大きな転換期を迎えた時代に捧げる人生讃歌。人々を照らす救済の歌として、多くの心に光を届けるナンバーだ。コーラスやホーンセクションの華やかなサウンドが、オフィスを包み込んでいく。続く代表曲「接吻」では、極上のメロディーと田島の艶やかな歌声が見事なマリアージュを奏で、オーディエンスを魅了した。

「フィエスタ」、「The Rover」では、観客のクラップが一体となり、オフィスの空気はさらに熱を帯び、ライブハウスさながらの空間に。ラストは疾走感のある「夜をぶっとばせ」で鮮やかに締めくくられた。

この約30分間のために、田島は10通り以上のセットリストを考案し、リハーサルのわずか3日前にようやく最終形を決めたという。それほどまでに、このステージにかける情熱は凄まじいものだった。

■制限という名の自由、そして「人間」の証明

パフォーマンス後の囲み取材で、番組のファンだという田島は「tiny desk concerts」への深いリスペクトを語った。 「予想以上に暑かったけれど、普通のライブみたいに盛り上がれた」と笑顔を見せつつも、この番組が持つ「特殊な制約」の面白さを強調する。

最大の挑戦は、一切の電子的な補正が効かない環境でのアンサンブルだ。「声に合わせて全員の楽器の音量を整える必要がある。ただ大きな音を出して盛り上がるようなミュージシャンは、そこで実力がバレてしまう」と田島は言う。他の楽器やコーラスを繊細に聴き取りながら構築するアンサンブルは、ミュージシャンとしての真の技量を浮き彫りにする。「非常にやりがいがあったし、他のアーティストたちがどう向き合っているのか、その意欲を身をもって理解できた」と、一人の音楽ファンとしての発見を口にした。

さらに話は、昨今のAI技術の進化にまで及んだ。 「今はAIが勝手に曲を作り、歌詞も作ってしまう時代。でも、この番組はすごく人間的で、手作業の極み。スタッフのハートや、演奏者の肌感覚がそのまま現れる」。

田島は、音楽を「体を使って振動させるもの」と定義する。「AIには体がない。人間同士が合奏して盛り上がる時間は、これからももっと必要とされるはずだ」。自動化されない演奏、その「人間くささ」こそが、Original Loveが35年間追求し続けてきた音楽の本質に他ならない。田島は「生演奏の楽しさ、面白さを今日はちょっとアピールできたかな」と笑顔を覗かせた。

ホーンセクションとコーラスを配した今回の豪華な編成は、まさに田島が考える「Original Loveの現在地」の証明であった。 取材の最後、田島は晴れやかな表情でこう付け加えた。「11月には武道館をやります。よろしく！」。

オフィスという日常空間で、鎧を脱ぎ捨てて解き放たれたOriginal Loveの音楽。それは、どんなに技術が進化しても、魂の震えだけは代えがたいものであることを、我々の心に鮮烈に刻みつけた。

＜セットリスト＞

愛はアカリ

接吻

フィエスタ

The Rover

夜をぶっとばせ

＜出演＞

Original Love

Vo / Gt：田島貴男

Gt：木暮晋也

Dr：佐野康夫

Ba：小松秀行

Cho：真城めぐみ

Org：河合代介

Sax：永田こーせー、副田整歩、上運天淳市

Cho：Raine、結城賢吾、中山栄嗣

＜放送予定＞

【国際放送】 ＮＨＫ ワールド JAPAN

6月28日（日） 11時10分-11時39分、19時10分-19時39分

6月29日（月） 0時10分-0時39分、6時10分-6時39分

番組HP https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/tinydeskconcerts/

【国内放送】

11月以降にBSで放送予定（詳細は決まり次第お知らせ）