【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【前回を読む】久々に注目された渋野日向子、「狙って勝った」桑木志帆、海外メジャーで化けた2人の今後が楽しみです（羽川豊）

全米オープンを見ているとき、「山下美夢有が優勝」の一報が入ってきました。首位に5打差発進ですから優勝は難しいと思っていましたが、8アンダーと爆発。通算17アンダーで並んだL・ウォードとプレーオフになり、1ホール目に勝負を決めました。

抜群の安定感を誇る山下は今季、トップ10入りが5回あったものの出遅れる試合が多く、今回も初日は首位から6打差の61位です。2日目からショットとパットが噛み合っての大逆転勝ちは、本来のスイングリズムを取り戻したからでしょう。次戦の全米女子プロ選手権が楽しみです。

W・クラークが3年ぶり2度目の制覇となった今年の全米オープンは、まさに「世界一過酷な大会」でした。

R・グーセンが優勝し、丸山茂樹君が4位だった2004年大会を現地取材しました。シネコックヒルズは一日中強い海風が吹き荒れ、フェアウエーは広いが起伏があり、ポアナ芝とベント芝が混在するグリーンは傾斜がきつくて、風で乾燥がすすみどんどん硬くなる特殊なコースです。今回は試合中でもグリーンに水がまかれ、「コンクリート」のような異常な硬さにはならず、スピンもかかりました。それでも、ピンそばに寄ったと思ったボールが傾斜によってグリーンの外やバンカーへ転がり落ちるシーンを4日間で何度も見ました。

米ツアーのトッププロが頂点を目指す世界最高峰の大会で、アンダーパーフィニッシュは今回3人。04年大会は2人で前回の18年は一人もいませんでした。その難度は「ゴルフの極限」と言っても過言ではないでしょう。

こうなると、よくいわれる「技術の引き出し」だけでなく、それこそ「全身全霊」をかけて戦わなければなりません。風と距離を読んでのナイスショットがグリーンの奥にこぼれ、右カップいっぱいに狙ったパットがポアナ芝に跳ねてカップ左へ大きく外れることも多々ある。受け入れ難い結果の繰り返しは残酷です。選手は気持ちの整理がつかず、やがて脳も疲れてきます。カップインしてため息をつく選手が多い大会など、他にはありません。「限界を超えた我慢比べ」という例えが大袈裟なものではないことは、中継を見ていたファンなら理解できるでしょう。

14本のクラブを駆使する技術やコースマネジメント、風の計算はもちろんのこと、スコアにつながらないナイスショットの受け止め方や気持ちの切り替えなども見せてくれた奥深い試合は見応えがある一方で、いつも以上に考えながらの観戦は、正直疲れました。

その「極限の大会」で2勝目を挙げたクラークは最終日、通算7アンダーで2位に6打差でスタート。独走優勝かと思われましたが、3打スコアを落とし、S・バーンズに1打差に迫られての逃げ切り勝ちでした。一度ビッグタイトルを手にしているので体はよく動いていたし、何より心と脳のスタミナ切れを起こさなかったことが大きかったように思います。

（羽川豊／プロゴルファー）