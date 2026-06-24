【ダラス（米テキサス州）２３日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第３戦で日本（ＦＩＦＡランク１８位）と対戦するスウェーデン（同３８位）がダラス近郊のグラウンドで冒頭１５分間のみを公開し、全体練習を行った。ＦＷイサク（リバプール）、ヨケレス（アーセナル）の強力２トップらがボール回しなどで２日後の日本戦に向けて調整した。スウェーデンは初戦のチュニジア戦で５―１で快勝も、第２戦はオランダに１―５で大敗し、勝ち点３のグループ３位（日本は同４で２位）。通算対戦成績は１勝３分け１敗と互角だ。

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大半を非公開で行った練習後は、オランダ戦で途中出場から１得点のＦＷエランガ（ニューカッスル）、ＤＦラーゲルビエルケ（ブラガ）が取材対応した。驚異の快足を武器に、日本の守備陣にとっても怖い存在となるエランガは「日本はとても組織だっている。彼らは長い間指揮する監督の下、ともにプレーし、練習してきた良いチームだ。彼らに対し、良いゲームができることを願っているよ」と話した。

そして「日本には良い選手がそろっており、とくにＧＫの鈴木は素晴らしい。オランダ戦、チュニジア戦でチームは組織化されていた。とても良く構築されていて、規律をもっている。我々はゲームに集中しなければならない。（勝利へのカギは）チャンスが来た時に、決めなければならない」と引き締めた。

練習では守備について再確認を行ったもようだ。１９３センチの長身ＣＢのラーゲルビエルケは「日本はここ数年、ビッグクラブでプレーする選手が多くなり、良い成績を残している。戦術的で技術力も高い。チームへの忠誠心もある」と評価。「セルティックの前田大然、フェイエノールトの上田（綺世）は素晴らしい選手で、上田は多くの得点を決めている」と警戒した。第２戦での５失点を踏まえ、映像で確認も行ったとし「勝った時は課題がおろそかになることもあるが、負けた後なので集中しなければ」と５―１（初戦）、１―５（第２戦）の後に臨む最終戦を見据えた。

また、「もっと良くなる必要があるし、そうなる可能性がある」と自信を見せた。前回５失点からの修正面については「ＤＦはコンパクトに保ち、アグレッシブに」と強調。「オランダ戦でもチャンスをつくった。点が入れば違うゲームになると思う。日本に勝てることを願っているよ」と逆転でのグループリーグ通過へ力を込めた。