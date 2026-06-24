渋谷凪咲MCのスポーツ番組、大谷亮平＆高橋塁＆竹下佳江＆古賀紗理那がバレー座談会 今夜放送
MBSは24日午後11時56分から、関西ローカルで『月イチ水曜LIVE 渋谷凪咲がスポーツキャスター!?』#3を生放送する。
【写真あり】満面の笑みで…古賀紗理那さんが西田有志との幸せ結婚式
MC・渋谷凪咲が、プロ野球選手をはじめとする元アスリートをゲストに迎え、あらゆるスポーツを応援しながらスポーツキャスターを目指す。タイガースの“今日の試合”はもちろん、プロ野球12球団、メジャーリーグなどの野球情報に加え、サッカーやバレーボール、ゴルフといった野球以外のスポーツ情報も満載。
今回は、もはやレギュラーメンバー（？）のカンニング竹山とバレーボール男子元日本代表の清水邦広、MBSで放送しているSVリーグ全力応援番組『フライ＆ディグ』でMCを務めるバレー大好き俳優の大谷亮平をゲストに招き、「世界のバレー強豪国が大阪に！ネーションズリーグを428倍楽しむSP！」と題し、バレーボールを重点的に取り上げる。
放送当日には男子バレーボールのセルビア戦が予定されており、熱戦の様子を渋谷キャスターが原稿を生読みします。さらには清水による試合解説で、決着したばかりのセルビア戦を振り返る。他にも、スタジオゲストの大谷亮平、男子のエース・高橋藍（※高＝はしごだか）の兄で自身もバレーボール選手の高橋塁（※高＝はしごだか）、元バレーボール女子日本代表の竹下佳江と古賀紗理那の4人による座談会では、男女のネーションズリーグの見どころや普段は見ることのできない選手の素顔、秘話を語り合う。
放送当日に行われる甲子園での「タイガース×スワローズ」の原稿生読みに今回も渋谷キャスターが挑戦する。
【写真あり】満面の笑みで…古賀紗理那さんが西田有志との幸せ結婚式
MC・渋谷凪咲が、プロ野球選手をはじめとする元アスリートをゲストに迎え、あらゆるスポーツを応援しながらスポーツキャスターを目指す。タイガースの“今日の試合”はもちろん、プロ野球12球団、メジャーリーグなどの野球情報に加え、サッカーやバレーボール、ゴルフといった野球以外のスポーツ情報も満載。
放送当日には男子バレーボールのセルビア戦が予定されており、熱戦の様子を渋谷キャスターが原稿を生読みします。さらには清水による試合解説で、決着したばかりのセルビア戦を振り返る。他にも、スタジオゲストの大谷亮平、男子のエース・高橋藍（※高＝はしごだか）の兄で自身もバレーボール選手の高橋塁（※高＝はしごだか）、元バレーボール女子日本代表の竹下佳江と古賀紗理那の4人による座談会では、男女のネーションズリーグの見どころや普段は見ることのできない選手の素顔、秘話を語り合う。
放送当日に行われる甲子園での「タイガース×スワローズ」の原稿生読みに今回も渋谷キャスターが挑戦する。