外食チェーン大手が朝食営業の強化に乗り出している。

共働き世帯が増加する中、朝食の準備にかかる時間や手間を省き、外で手軽に済ませたいというニーズを取り込む狙いだ。各社は朝食を新たな成長分野と位置づけ、メニューやサービスの充実を図っている。（橋本龍二）

出社前に

「モスバーガー」を展開するモスフードサービスは３月、開店〜午前１０時半の時間帯限定で提供する「朝モス」のメニューを３年ぶりに刷新した。約２０００軒の農家から仕入れたレタスやトマトを使い、サラダ感覚で食べられる野菜バーガーや、半熟卵が入った照り焼きバーガーなど５種類をそろえる。

モスは集客が昼に偏っているのが課題で、朝食メニューの強化で売り上げの底上げを狙う。「朝から野菜をしっかり食べたいという来店客に好評」（広報）といい、６月までの３か月間で朝の売り上げは全時間帯で最も高い伸び率だった。現在約７割の導入店舗を広げることも検討している。

カフェチェーンのサンマルクカフェも４月、創業以来初めてモーニングセットを刷新。メニューを２種類増やして７セットとし、クロワッサンと対象ドリンクのセットが税込み３９０円など、手頃な価格で集客強化を目指す。

牛丼チェーンのなか卯は３月から、朝食メニューの提供時間を１時間早めて午前４時とし、来店機会の増加を図る。サイゼリヤが東京を中心に展開する「朝サイゼ」は、フォッカチオとドリンクバーのセット（税込み３００円）など５００円以内のワンコインメニューを提供。今後、主要都市への拡大を計画する。

共働きや単身世帯の増加を背景に、出社前に外で朝食を済ませたいというニーズは高まっている。調査会社サカーナ・ジャパンによると、２０２４年１０月〜２５年９月の外食業態の朝食市場規模は５３４７億円。コロナ禍の落ち込みから増加に転じ、直近の３年で３割伸びた。

同社は「物価高で自炊や中食のコストも上昇している。外食で朝食をとることが時短になり、効率的だと考える人が増えているようだ」（担当者）と分析する。

運営効率化

店側の事情もある。人手不足が深刻で割増賃金も必要な深夜帯に比べ、朝食帯は人件費を抑えやすい。品数を絞って提供すれば店舗運営を効率化できる上、集客増で利益を出しやすいのもメリットだ。

日本総合研究所の関健太郎氏は「朝の利用が習慣化すれば来店頻度のアップが期待でき、収益力向上につながる。立地ごとに異なるニーズに合わせ、最適な商品を提供できるかがカギを握る」と指摘する。