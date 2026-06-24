Snow Man向井康二（32）が23日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）大ヒット御礼舞台あいさつにサプライズ登壇し、関西で活動時の盟友でもあるAぇ！group、西村拓哉（23）の晴れ舞台に華を添えた。

クズ＆ニートな6つ子の奮闘を描く物語。22年に向井らSnow Man主演で実写版が公開され、それに続く第2弾。前作で6兄弟の長男「おそ松」を演じた向井は今作に“友情出演”している。

イベント中盤「向井からの手紙」とされた文書を末澤誠也（31）が読み上げていると、「今六本木？ じゃあちょっと行くわ」と含みを持たせたメッセージが便箋に出現。5人が「ネタ？」と困惑していると、劇場の中通路から向井が登場。勢いよく壇上に駆け上がり「サプライズ！さっきまで仕事してたんですけど、途中で抜けてきた！」と満足げに参上した。

デビュー前、切磋琢磨（せっさたくま）し合った間柄。同じ「おそ松」役を演じた末澤と向井は関西ジュニア出身者で「唯一の同い年」でもあり、2人でおそ松を演じつないだ。末澤は向井の演技を参考にした部分もあるといい「元祖ですね」と敬意を表したが、向井は「僕のバック（バックダンサー）を断るぐらいですから」と昔話を使って末澤をイジり。ただ「自分のおそ松と違うというか、お芝居の面白さはそれですよね」と“Aぇ感じ”と認め、「（前作と）ストーリーも違って、1人1人のキャラが立っていた。Aぇ！groupらしいおそ松さんだった」とツンデレに賛辞を贈った。【望月千草】