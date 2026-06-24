X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもなく成長したわんこの姿。驚きのビフォアフは記事執筆時点で255万回を超えて表示されており、「大型犬恐るべしｗ」「バグ加減がすごいw」「まだ表情は赤ちゃん(笑)」などのコメントの他、9万5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：生後2ヶ月の子犬と写真撮影→1年後、同じ場所で同じように撮ってみたら…あまりにデカい『衝撃の一枚』】

大型犬MIXの成長記録

Xアカウント「@snowski1008」の投稿主さんは、サモエドの『SKI(スキー)』ちゃん、サモエド×ハスキーの『POW(パウ)』ちゃんとの暮らしを紹介しています。2匹と一緒にカフェを訪れた際、記念写真を撮影しました。

当時のPOWちゃんはまだ生後2ヶ月の子犬。小さな体はトートバッグの中にすっぽり収まっており、ぬいぐるみのような愛らしさだったそうです。投稿主さんに抱えられながら撮影された一枚は、まさにパピー期ならではの貴重な思い出になりました。

それから約1年後。投稿主さんは同じカフェ、同じ場所で再び記念撮影をすることにしました。ところが完成した写真を見て、思わず驚いてしまったそうです。SKIちゃんは以前と変わらない可愛らしい姿だった一方で、POWちゃんだけはまるで別犬のよう。トートバッグに収まっていた小さな子犬はどこへやら、すっかり立派な大型犬へと成長していたのです。

愛らしいパピー時代と頼もしく成長した現在の姿が並んだ比較写真は、多くの人を驚かせると同時に、成長の尊さを感じさせる一枚となったのでした。

この投稿には「めっちゃ大きくなってる！」「体格差がすごくて可愛い」「最高にかっこいい男の子」などの温かなコメントが寄せられています。

天真爛漫な姿にキュン♡

大きく成長したPOWちゃんですが、中身は今も天真爛漫なまま。先住犬のSKIちゃんともとても仲が良く、並んでお散歩を待つ姿は思わず笑顔になってしまうほど愛らしいそうです。

最近はプール遊びにも挑戦し、水しぶきを上げながら元気いっぱいに楽しんでいるのだとか。たくさん遊び、たくさん食べ、家族に見守られながら毎日をのびのびと満喫しているそうです。

SKIちゃん＆POWちゃんのにぎやかな日常は、Xアカウント「@snowski1008」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Xアカウント「@snowski1008」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。