あまりに子煩悩なゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生を突破し、「母性が溢れてる」「感動しちゃいました」「可愛くて癒ししかない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家に『赤ちゃんが遊びに来た』結果→大型犬が何度も様子を見に行って…『母性が爆発してしまう光景』】

赤ちゃんがやってきた！

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、2歳の女の子『ほの』ちゃんの日常が紹介されています。

この日、みんなのお家に友人家族が遊びにやってきました。まず登場したのは、友人宅の愛犬・ぽてちゃん。うにくんとおからちゃんは大喜びで駆け寄り、久しぶりの再会を全身で楽しんでいたそうです。嬉しくて仕方ない様子で、部屋の中を元気いっぱいに走り回ります。

一方で、一緒にやってきた赤ちゃんとは初対面。そんな中、ほのちゃんがそっと近付き、優しく挨拶をしてくれたのだとか。微笑ましい交流に、みんなの表情も自然と和らいでいきました。

気になって仕方ない…

ところが、おからちゃんは遊びよりも赤ちゃんのことが気になって仕方なくなってしまったようです。うにくんとぽてちゃんが夢中で遊んでいる間も、おからちゃんだけは赤ちゃんを見守り続けていました。少しでも泣き声が聞こえると、すぐに様子を確認しに行くほど。

実はおからちゃん、ほのちゃんが赤ちゃんだった頃にも子煩悩な一面を見せていたそうです。久しぶりに小さな赤ちゃんと触れ合ったことで、眠っていた母性本能が再び刺激されたのかもしれません。

温かな空間にほっこり

その後は、うにくんやほのちゃんも赤ちゃんの周りに集まり始めました。それぞれが自分なりの優しさを見せ、家の中は終始温かな空気に包まれていたそうです。さらにほのちゃんは、ぽてちゃんのことも「可愛い！」と気に入り、すっかり仲良しに。犬たちも子どもたちも自然に打ち解け、笑顔があふれるひとときとなりました。

帰る時間になると、最後は赤ちゃんとタッチをしてお別れ。優しさに満ちた交流は、見ている人まで幸せな気持ちにしてくれるのでした。

この投稿には「思いやりがあっていい子すぎ」「可愛いの渋滞」「幸せのお裾分けありがとう」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの仲睦まじい姿は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。