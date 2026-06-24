2026年6月22日、フランス人YouTuberのエヴァちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。フグを食べる様子を公開した。

（関連：【画像あり】初めてのフグ料理に驚くフランス人YouTuberの様子）

天然彼女エヴァちゃんは、フランス出身のエヴァちゃんと日本人のパートナー・りゅうによるYouTubeチャンネルだ。チャンネルでは、エヴァちゃんが日本で初めて食べるものや、初体験のスポットなどを巡る様子を発信。2026年6月時点で登録者数は40万人を超えている。

今回やってきたのは、下関にあるフグ料理屋「旬楽館」。エヴァちゃんは最初フグの毒に対して心配をしていたようだが、りゅうに説得され、フグ料理に挑戦してみることに。まずはフグ刺しが運ばれてきて、いよいよ実食。エヴァちゃんは「うっま」と驚いた様子を見せた。味については「めっちゃ軽い」「生臭くない」と感想を述べ、日本では「安心して食べられるね」「超安心だね」と語った。

また、日本人は同じ食材を使っていろんな食べ方をしていることについても「すごいよね」「うますぎやろ」と驚きを見せ、フグ料理に舌鼓を打った。次に運ばれてきたのは、フグのグラタンと、フグの唐揚げ。エヴァちゃんは唐揚げを食べて、「うま」「フワッフワ」と感動した様子を見せた。最後はプリンを食べて、コース料理を完食。エヴァちゃんは「本当に美味しかった」と感想を語り、動画を締め括った。

今回の動画に視聴者からは「幸せそう」「超可愛い」といった声が集まった。

（文＝向原康太）