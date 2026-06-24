「自分の居場所は、この先もあるだろうか」

人生は長い。会社や人から必要とされ、孤独を感じることなく生きていくにはどうすればいいのだろう。9年間、総額1億円超をかけて17万人以上の行動データを徹底分析して書かれた『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著、ダイヤモンド社）から「評価され続ける人」のヒントを紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・石井一穂）

「夜まで対応」するのは逆効果

顧客からの急な依頼にもすぐに対応する。

夜中でもメールが来れば即座に返信する。

そうして身を粉にして頑張る人は多い。

だが、夜に慌てて返信をされても、相手は「いま読まなければいけないのか」と心理的な負担を感じてしまう。

夜遅くに動くほど、相手は窮屈さを覚え、少しずつ距離を置くようになってしまうのだ。

「午前訪問」の方が、次につながる確率が15％高い

では、なぜか昇進していく人は何をしているのだろうか。

815社17万人のビジネスパーソンの行動と評価データを分析してきた越川慎司氏が書いた『会社から期待されている人の習慣115』に、その答えがある。

彼らは、夜の対応を計画的に避け、次の日の午前中に対応しているのだ。

営業職で期待されている人たちを調査したところ、その97％が、17時以降の予定外の顧客訪問を回避していました。

あるIT企業の課長は「夜の呼び出しを断ったら、顧客に嫌われるのでは」と恐れていましたが、勇気を出して「明日の午前に伺います」と伝えたところ、かえって「こちらもその方が準備できて助かります」と感謝されたと言います。

実際に検証すると、翌日午前に訪問したケースの方が、次回の追加契約につながる確率が15％高くなっていました。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

昇進する人は15時以降に「顧客対応」をしない

とくに営業は、夜遅くまで顧客対応をしがちだ。

残業してでもその日のうちに仕上げる、急な依頼にもすぐに対応する、夜中でもメールが来れば即座に返信する。

「きっと評価されるだろう」と信じて続けている人は少なくない。

しかしこうした努力は、期待されている人たちの行動とは真逆である。

彼らは「顧客対応は15時までに終える」というルールを徹底しているのだ。

営業職の人たちの行動データをAI解析した結果、期待されている人たちは顧客対応を15時までに終えるというルールを徹底しているとわかりました。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

「急ぎの対応」より好まれるのは、「丁寧な対応」

「翌日に回して、顧客に嫌われないの？」

そう思うだろうか。

ところが検証データを見ると、むしろ顧客満足度は上がっていたようだ。

翌朝対応に切り替えたケースの方が、満足度が高かったという調査もあります。

ある商社の営業担当者の例を紹介しましょう。

彼は夜でも対応するのが誠意と信じ、21時や22時にメールを送るのが当たり前でしたが、あるとき顧客から「夜に急ぎで送られても正直読めない」「翌朝に改めてくれた方が助かる」と言われてしまったそうです。

そこで、対応を午前に切り替える実験をしたところ、メールの文面は同じなのに「説明が整理されていてわかりやすい」とコメントを受けたそうです。

「いつも早朝にきちんと準備してくれる」とも評価され、半年後には既存顧客からの契約が増えたと言っていました。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

結局のところ顧客が求めているのは、早いけど雑な対応ではなく、丁寧で質のいい対応なのだ。

（本稿は、書籍 『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』 の一部を引用したオリジナル記事です）

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー 代表取締役社長

日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。