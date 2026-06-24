今月、介護報酬の臨時改定で介護従事者を対象に賃上げが実施されました。介護職の有効求人倍率は約4倍と、全職種の平均の約1.2倍を大きく上回る超売り手市場ですが、人手不足に歯止めがかからないのが現状です。介護職の経験がある声優でシンガーソングライターの仲村宗悟さんに「仕事のイメージを変える必要がある」と話す理由を伺いました。

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条件面から志望者が増えるのもいいけれど

──『THE FIRST SLAM DUNK』の宮城リョータ役を始め、話題作の声優を務める仲村宗悟さんですが、デビュー前に介護の仕事を始め、声優活動をしながらあわせて3年半、現場で働いた経験があるそうですね。

介護業界は人材不足が深刻で、今年6月には通常3年に1度見直しをされる介護報酬が、それを待たずに臨時で引き上げられると話題になりました。この動きについてどう思われますか。

仲村さん：お給料の引き上げにはすごく賛成です。「介護業界は人手が足りない」とずっと言われているなかで、「このくらいもらえたら嬉しい」という条件面から、介護の仕事を始める人が増えるのも僕はいいと思っています。ただ、待遇改善と同時に、介護職のイメージを変える施策を打つ必要もあると感じていて。

シンガーソングライターとしてギターを弾きながら歌う仲村さん

介護経験者として仕事の話をすると、「偉いね」と言っていただけることが多いんですが、それって「大変なことをしている」というイメージから出た言葉だと思うんです。仕事である以上、どんな職種であってもみなさん責任を持って取り組んでいるという意味では同じ。まずは「介護は大変」という考えを変えるところからスタートしたほうがいいと思っています。

きっかけは「働きながら資格がとれる」

── そもそも仲村さんが介護の仕事を始めるきっかけはなんだったのでしょうか。

仲村さん：沖縄から上京後、飲食店でアルバイトをしながら寮生活を送り、専門学校に通っていました。ただ、卒業後にひとり暮らしを始めた家から通うのが遠くなるので、別の仕事を考え始め、情報誌でバイトを探していたんです。たまたま目に入った介護職の募集欄を見ると「仕事をしながらヘルパー2級（現：介護職員初任者研修）の資格が取れる」という誘い文句があって。今は廃止された資格なのですが、親から「何か手に職をつけた方がいい」と言われていたのを思い出し、面接を受けたら無事に受かって。研修期間を経て働き始めたのがきっかけです。

── 介護とひと口にいっても仕事内容は多岐にわたると思います。どのような仕事でしたか。

仲村さん：障がいを持つ方の訪問介護で、ご自宅に伺い、生活の自立を促すサポートをしていました。24時間介護で、シフトは日勤と夜勤の2つ。担当していた方は、脳性麻痺など先天的な障がいを持つ方や、バイク事故などで脊髄損傷を負って後天的に下半身付随になった方もいました。

利用者さんは、自宅の天井にレールを張り巡らせて介護リフトを設置していらっしゃいます。たとえば入浴介助であれば僕が利用者さんの体にベルトをつけてお風呂用の車椅子に乗せ、そこからお風呂で体を洗い、それが終わるとまたベッドまで運びます。

排泄についても、自分でできる方は、ベルトを体につけて介護リフトでトイレまで行き、衣類を下ろすところまでお手伝いします。尿のカテーテルを入れている方や、便を貯めるバッグをつけている方もいましたので、全員がオムツというわけではないんです。食事に関しては障がいを持つ方の自立をサポートできるように、補助が必要な調理工程を担当。

なかにはお話ができない利用者さんもいるのですが、タブレットの機能で会話をしながら対応していました。

「介護は自分がしている生活の一部」

── 介護の仕事は初めてだったそうですが、仕事内容はすんなり受け入れられましたか。

仲村さん：僕はまったく抵抗はありませんでした。介護というと多くの方はオムツ替えや先ほどの入浴介助のイメージを抱かれるかもしれません。たしかにそれも仕事の一部ですが、たとえば利用者さんの希望で映画の付き添いをすることもありました。車椅子に乗った利用者さんを映画館の車椅子用の席まで案内し、隣で一緒に映画を観るんです。

── 一緒に映画！それは意外でした。たしかに経験者ではないと、介護職の一部しか把握できておらず、イメージで語ってしまうことがあるのかもしれませんね。

仲村さん：介護とは、利用者さんの生活全般のサポート。要は普段、自分がしている生活の一部なんです。排泄介助で「人のお尻を拭くことが嫌だ」という方もいるかもしれませんが、僕は介護に限らずどんな仕事にも気が進まない部分ってあると思っていて。仕事の対価としてお給料をもらう以上、僕は納得してやっていました。

「人のために」で離職した同期も

── 新卒で採用された20代の方がすぐに仕事を辞めてしまう話がニュースになります。仲村さんは専門学校を卒業後の20代で介護の仕事をしていたんですよね。同じ時期に仕事を始めた方の状況はいかがでしたか。

仲村さん：僕は何も固定観念を持っていなかったのでハードル低く始められたのですが、集団面接のときに僕の隣で「人のためになる仕事をしたい」と言っていた人はすぐに辞めてしまいました。ふたりとも面接で受かったんですけど、僕は「お給料をもらいながら資格を取れたらいいな」という動機で始めて、面接でもこのことを正直に話しました。もしかしたら仕事に対するイメージや、「自分はこうありたい」と言う志を高く持っている人ほど、現実とのギャップを感じてしまったのかなと思っています。

SNSの、キラキラしている部分を見ていると余計にそう感じてしまうかもしれませんが、仕事って表に見えている部分だけではありませんよね。利用者さんも僕らも人なので、現実は綺麗事ばかりじゃありません。「こんなはずじゃなかった」と持っていたイメージと違う面に目を向けられなくなると苦しくなっちゃうと思いますね。

理想論でも、3Kでもない介護現場のリアルを

── 介護の仕事をしながらオーディションを受け、声優としてデビューされました。今の仕事に活きていることはありますか。

仲村さん：介護の仕事は人とのコミュニケーションが何より大切です。コミュニケーションって、どんな仕事にも活きますよね。利用者さんとはもちろん、一緒に仕事をする同僚やコーディネーターさんなどとの連携も必要になってきます。相手が今、「どういうこと考えてるんだろう」と想像することは、声優としてキャラクター性を想像して、役を演じる時に役立っています。

僕は声優デビューしてから1年ほど介護の仕事を続けていたのですが、声優の仕事が入っても勤務をこころよく調整してくれてすごく助かりました。介護職といっても、職場によって働き方は違うと思いますが、僕は人間関係で仕事のしやすさは変わると思いますし、自分で変えられる部分があると思っています。介護の仕事は社会で生きている限り、つながることは絶対あります。

── これまで介護の仕事の経験を伺ってきましたが、声優やシンガーソングライターとして活動している現在の仲村さんの仕事とは違って、人から仕事内容が見えにくいというのも、仕事を始めようというきっかけになりにくいのかもしれませんね。

仲村さん：本当にその通りです。僕は訪問介護で利用者さんのご自宅に伺っていましたし、プライバシーの問題もあるので難しいところがあると思うのですが、なかにはきちんとお話をして許可を取れば、みなさんに生活の様子を見てもらってもいいという方もいらっしゃると思うんです。

少子高齢化と言われて何年も経ちますし、これからますます介護の需要が高まってきます。人手不足を解消するためには、理想論だけではなくもっと介護の現場の現実を知ってもらう機会があればいいですね。きつい、汚い、給料が低いという介護の仕事のイメージを変える抜本的な改革を国をあげてしていくべきだと思っています。

取材・文：内橋明日香 写真：仲村宗悟