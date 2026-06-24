NHKは23日、松坂桃李主演（幕末武士・小栗忠順）の27年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の新たな出演者を発表し、ふかわりょう（51）神尾楓珠（27）三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（37）の大河ドラマ初出演が決まった。

ふかわは江戸幕府の13代将軍・徳川家定（とくがわ・いえさだ）役を演じる。「すぐに両親に報告すると、電話越しに喜びの声が聞こえてきました。これほどの親孝行はありません」と伝えつつ「芸能界で長らく活動していながら、私が足を運ぶ場所ではないと思っていたので、人生、わからないものです。歳を重ねると、こんな素敵なご褒美をいただけるとは」と感慨深げにコメントした。

14代将軍・徳川家茂（とくがわ・いえもち）を演じる神尾は「将軍の役をいただき、うれしさと同時に、大きなプレッシャーも感じています。大きな転換期を迎える時代の中で若くして将軍となった家茂の覚悟や葛藤を丁寧に演じたいと思います」。老中・阿部正弘（あべ・まさひろ）役を演じる岩田も「初の大河ドラマ出演に身の引き締まる思いです」とした。

また、12代将軍・徳川家慶（とくがわ・いえよし）役を宅麻伸（70）、南町奉行・鳥居耀蔵（とりい・ようぞう）役を北村一輝（56）、9代水戸藩主・徳川斉昭（とくがわ・なりあき）役を柄本明（77）が演じることも発表された。