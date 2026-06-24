◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦 ポルトガル５―０ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク５位のポルトガルは、同５０位のウズベキスタンに５―０で大勝した。ＦＷクリスティアノ・ロナウドは前半６分にＤＦカンセロの右クロスから史上初の６大会連続ゴールを記録。４１歳１３８日でのゴールは、Ｗ杯ではロジェ・ミラ（カメルーン）の４２歳３９日に次ぐ、Ｗ杯年長２位の記録となった。さらに２―０の前半３９分にはＭＦフェルナンデスのパスから追加点を奪い、チームの勝利に貢献した。

＊ ＊ ＊ ＊

大記録を達成したロナウドには、自身がかつて輝いたスペインのメディアからも祝福が送られた。ロナウドがプレーしたＲマドリードがあるマドリードに拠点を置く現地メディア「アス」は「Ｗ杯の歴史の中で、毎回確実にゴールを決めてきた唯一の選手。とんでもないこと」と伝えると、「メッシが今大会で達成した記録にも匹敵する快挙」と、１８得点でＷ杯の歴代最多得点記録を更新し、ライバルチームのバルセロナで長年活躍したメッシに言及しながら、偉大さをつづった。

ポルトガルは初戦で格下のコンゴ相手に１―１で引き分け。低調なパフォーマンスに終始したロナウドへの批判の声もメディアなどから多く挙がった。同記事では「初戦の不振によって、チーム内に予期せぬ激震を引き起こしてしまった。長年にわたり彼の引退を望んできた人々の疑念や、チームメイトからの生ぬるい擁護が、彼を嵐の中心に追い込んでいた」とした上で「そのような状況下で、真価を発揮する。キャリアでうまくいかなかったこと、あるいはジョークにつながったことはすべて、彼は瞬時に正反対へ変えた。サッカー界でクリスティアノ・ロナウドほど多くの批判者を黙らせた選手はいない」と、これまでのキャリアに敬意を払いながら称賛した。

スペインの他メディアもロナウドの記録について報道し、同じくマドリードを拠点にする大手紙「マルカ」は「クリスティアノは議論を許さない」と見出しを打つと「わずか４０分で、彼は批判者たちに、自分が依然としてポルトガルの攻撃陣にとって最高の戦力であることを思い知らしめた」と記すと、バルセロナに拠点を置く「ムンド・デポルティーボ」は「Ｗ杯に６回出場すること自体がすでに難しいことだが、そのすべてで得点を挙げるのはさらに難しい。だからこそ、歴史上それを成し遂げた選手はたった一人、クリスティアノ・ロナウドだけなのだ」などと報じた。