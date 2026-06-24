俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）がパーソナリティーを務めるTOKYO FMの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜深夜0時）が7月4日からスタートする。

このほど都内で初回収録を行い、岸谷は「ラジオは今年掲げた目標の一つだった。ホームにしたい。死ぬまで続けたい」と長寿番組化をもくろんだ。

YouTubeなどと違って、リスナーと時間を共有できることが魅力という。報道陣による単独囲み取材も初めて。将来的に「政治にも興味がある」と言い「（政治家は）こういうのが毎日あるんだな。みんな顔色ひとつ変えずに。僕もそうなるんですかね。ラジオも新鮮。取材も新鮮」。興味津々な様子でカメラマンの要望に応えた。

また両親の出会いがラジオ番組だったことにも触れた。「親から直接聞いたわけじゃないんですけど、コメント欄とかで言われるんで。知りたくない、気まずいっすよね」と照れ笑い。自身の結婚相手も「見つかるもんならね、見つけたいですよ。募集中なんで」と、ラジオが結ぶ縁にも期待？ した。【鎌田良美】