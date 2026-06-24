ヴィーナスラインが丸見え…日本人K-POPアイドル、“肌見せ衣装”で視線独占「これはアカン」

ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキが大胆な衣装で視線を奪った。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ツキ、ヴィーナスライン丸見え衣装

公開された写真でツキは、背中が大きく開いたホルターネックの衣装を着用している。高めのポニーテールがスタイリッシュで大人っぽい雰囲気を引き立て、大胆な肌見せであらわとなった背中の線が浮かぶヴィーナスラインがファンの視線を集めた。

この投稿を見たファンからは「完璧スタイル」「これはアカン」「可愛すぎる」「背中がたまらんね」「うわぁ！」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、5月6日に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。