【ノンデリ】大学の講義中。ひとりぼっちの私に救世主が♡ ...と思っていたら、同級生の男子から【とんでもない発言】をされて激怒！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大学の授業中、ひとりぼっちで焦っていた主人公は、やさしく声をかけてくれた同級生の男子に救われます。しかし、和やかな雰囲気のなかで、突然、彼が信じられないひとことを放ったのでした……。

大学に入学したてのころ、私はひとりぼっちで講義を受けていました。まわりは、入学直後からすでに仲よしグループができていて、私はなかなか輪に入れず……。

いつもポツンと座って、ノートをとるだけの寂しい時間を過ごしていました。

そんなある日の講義中、教授から突然「それでは今から、近くの席の人とペアを組んでディスカッションをしてください」という指示が出されました。

教室中がワイワイとペアを作り始めるなか、私は誰にも声をかけられず、ひとりでオドオドと視線をさまよわせるばかり。

するとそのとき、同じ学科で見覚えのある男子学生が、「ねえ、もしよかったら俺と一緒にやろうよ」と笑顔で声をかけてくれたのです。