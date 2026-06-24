【独自】関西電力が裁判で必死に隠した「財宝写真」　小判から金貨、札束、スーツ券まで社長ら75人が手に入れた3.6億円

見返りに仕事発注、事前情報

木箱に収められているのは、小判だ。金色に輝く金杯や、1セット4枚の金貨が12個並ぶコレクションボックスもある。

他にも、1束100枚と思われる100米ドルの札束が6つ、日本円の100万円の札束が4つ、「金五百蔓圓也」と筆書きされた商品券も──。

これらの写真を裁判所に提出したのは、関西電力の幹部たちである。

2019年9月、共同通信のスクープで明るみに出た「関西電力役員の金品受領問題」をご記憶だろうか。

福井県高浜町の元助役・森山栄治氏（故人）から、関西電力の歴代役員や幹部ら計75人が、総額で約3億6000万円相当の金品を受け取っていたことが金沢国税局の調査で判明した。

金品の見返りとして、関西電力は森山氏が関与する会社へ原発関連の仕事を発注したり、事前に工事の発注情報を流したりするなどの便宜を図っていた。

2020年、関西電力の株主は役員や幹部に対し、損害賠償を求めて大阪地裁に株主訴訟を提起した。この裁判の中で証拠として提出されたのが、冒頭の「財宝」の写真である。いずれも森山氏から役員らに贈られたものだ。

100万円分のスーツ

関西電力の社長や会長を歴任した八木誠氏は、森山氏から859万円相当を受領していた。

八木氏の法廷証言や陳述書によると、2001年に30万円相当の商品券を贈られたことを皮切りに、1オンスの金貨10枚、20オンスの金貨1枚、4枚セットの金貨13箱、そして金杯7セットという大量の「財宝」を受け取っている。

八木氏は、「渡された金品を都度確認していない。いつどの金品を受け取ったか記憶にない。金品は紙袋に入れ、自宅寝室のクローゼット最上段で保管していた」と述べた。

だが、2度受け取ったスーツ仕立券は、実際に費消したことを明かしている。この件について、「現代ビジネス」記者は、関西電力の原発部門にいた社員から「どおりで八木会長のスーツはパリッとして上等だったんだな」という証言を得ている。

第三者委員会の調査では、スーツ仕立券は1着につき20万円から50万円と評価されており、八木氏は最高で100万円分のスーツを利害関係者から得たことになる。

八木氏は法廷でも「社会的儀礼の範囲」であると抗弁したが、原子力事業本部長への昇進祝いとして受け取った事実は、明らかに儀礼の範囲を超えている。

共同通信が初報を出した際に社長だった岩根茂樹氏は、2016年の社長就任時に150万円相当の金貨10枚を受け取っている。

岩根氏は法廷で「森山氏から紙袋を渡された。他の幹部から『高価な金品かもしれない』と電話があり、秘書が確認したところ金貨だった。秘書がインターネットで調べると150万円相当という話でした。金貨は見ていません。会社の金庫で保管するように指示した」と述べた。

社長就任時の金品贈呈に対し、森山氏側に何らかの「期待」があったと察するのが自然だろう。

金貨も米ドルも換金

受領額が1億1057万円相当にのぼり、鈴木聡元常務に次ぐ多額の金品を受け取っていたのが豊松秀臣氏である。関西電力における森山氏との交渉役であり、副社長や原子力事業本部長を務めていた。

第三者委員会の調査では、現金4100万円、商品券2300万円、米ドル7万ドル、多数の金貨や金杯、そして20着分のスーツ仕立券の受領が確認されている。裁判資料にある写真の大半は、豊松氏が受け取っていたものだ。

豊松氏は陳述書で、森山氏が自宅を訪れて手土産を置いていき、後で中身を確認すると50万円の商品券や1000万円の現金が底に忍ばせてあったという状況を説明している。40回以上も受領を繰り返しており、一部の商品券や米ドル、金貨を換金して616万円を得ていた。

これを森山氏への返還時の記念品購入資金に充てたと主張しているが、現金化した時点で個人の所得として税務申告が必要になる。

また、受領したスーツ仕立券の数についても、調査報告の20着に対し、本人の陳述書では16着とするなど食い違いが見られる。

豊松氏をはじめ幹部たちは、返還しなかった理由を「返そうとすると森山氏から叱責され、原子力事業に支障が出る」「森山氏がむしろ旗を立てて妨害すると言っていた」と異口同音に述べている。だが裁判では森山氏に叱責された録音など客観的なものはどこにもない。

しかし、原発関連の仕事で利益を得ていた森山氏が、自ら事業を妨害するとは考えにくい。岩根氏は「退職時に返還するという強い気持ちだった」と述べたが、それを証明するものはない。

閲覧制限を申し立てた理由

もっとも、第三者委員会の調査によれば、金沢国税局が森山氏の関連企業に税務調査に入ったことを受けて、2018年2月にようやく返還が行われている。しかし、税務調査がなければ、そのまま私物化されていたのではないかという疑念は拭えない。

岩根氏は法廷で、税務調査を知ったのは返還後であると主張したが、裁判所から「通常、税務調査は事前に連絡が来るものだ」と追及されると「詳しい記憶はない」と回答を濁した。

さらに岩根氏は、受領品について「会社で預かると会計上の問題になるので、個人で預かることにした」と述べながらも、保管場所は「会社の金庫」とする矛盾した証言を繰り返した。

裁判所から「その保管方法を世間に説明できるのか」と問われると、岩根氏は「この状態で保管するしかない」と答え、再度「世間に説明できるという認識でいいか」と詰められると「一応ベストな方法で保管」という意味不明な回答に終始した。

とても日本を代表する電力会社のトップのものとは信じがたい回答に、傍聴席からは失笑が漏れたという。

弁護団に参加している弁護士はこう話す。

「八木氏ら関西電力の幹部側は、訴訟関連の資料を外部に見せるなという閲覧制限を裁判所に申し立てていました。しかし裁判所は『理由がない』と却下した。株主代表訴訟であり、電力会社という公共性からも、裁判資料はオープンにするのが前提です。よほど見られてはまずいと考えたのでしょう」

『裁判官はなぜ葬られたのか』の著者で元裁判官の岡口基一氏は、仙台高裁時代、原発事故の避難者が東京電力の責任を問うた訴訟も経験している。関西電力の閲覧制限の申立てについて、こう批判する。

「関西電力は、営業秘密に当たるとして閲覧制限の申立てをしたものですが、裁判所の決定書でも、関西電力の主張している営業の秘密は秘密に該当するものでないとして、却下しています。営業秘密とは、例えばコカ・コーラのレシピや開発の秘密というものが該当するのです。関西電力の主張は常識外れです」

と批判する。小判や現金の写真は、役員、幹部ら75人が受け取った約3億6000万円相当の「財宝」から垣間見えた氷山の一角だ。

6月26日、関西電力は株主総会を控えている。

関西電力の社員のひとりはこう語る。

「株主訴訟で現金、金貨、金塊といった財宝の写真まで出ていることには、驚くばかりです。国民には電気料金は上がる一方で、業者からとんでもない財宝を受け取りポケットに入れていた分もあるとなれば、あまりの背信行為です。株主総会は荒れるのではないでしょうか。返すつもりなどという言い訳が、国民に通じるわけがない」

株主総会は、どうなるか？

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