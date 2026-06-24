スーパーガール×PLAZA限定コレクション登場！夏の主役級アパレル雑貨に注目

2026年6月26日（金）に日米同時公開される映画『スーパーガール』の公開を記念して、PLAZA限定のスペシャルコレクションが登場します。アパレルから雑貨まで全8アイテムがラインアップされ、映画の世界観をポップに楽しめるデザインが魅力。毎日のコーディネートやお出かけ時間をもっと楽しくしてくれるアイテムが勢ぞろいします。ファンはもちろん、アメコミテイストのファッションが好きな方も見逃せない注目コレクションです。

映画の魅力を楽しめる限定Tシャツ

第一弾として2026年7月4日（土）より順次発売されるのが、限定デザインのTシャツ全2種です。

「スーパーガールTシャツ ホワイト」は3,960円。胸元にはスーパーガールの象徴である「S」マークを大胆にデザインし、キラキラと輝くラメ加工をプラス。

さらにブルーのリンガーデザインを取り入れ、レトロなアメカジスタイルに仕上げています。

一方、「スーパーガールTシャツ レッド」も3,960円。鮮やかなレッドカラーをベースに、映画タイトルロゴを大きくプリントした存在感抜群のデザインです。

ラメ加工による華やかさも加わり、コーディネートの主役として活躍してくれそう♪

どちらも映画の世界観とトレンド感を兼ね備えた、PLAZAならではの特別なアイテムです。

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ポップで可愛い雑貨コレクション

7月下旬以降には、ブルーとピンクを基調にしたアメコミ風デザインの雑貨6アイテムも登場予定です。

まず注目したいのが「ソックス2Pセット」1,430円。足元からさりげなくスーパーガールの世界観を楽しめるアイテムです。

「エコバッグ」3,740円は、コンパクトに持ち歩きやすく、日常使いにぴったり。買い物や通勤・通学など幅広いシーンで活躍します。

ポーチ類は用途に合わせて選べる4タイプを展開。「カラビナ付きポーチ」1,980円はバッグに取り付けやすく、「スクエアポーチ」2,640円は収納力に優れています。

「巾着ポーチ」2,090円はやわらかなフォルムが可愛らしく、「キャンバスポーチ」2,200円はデイリーに使いやすいデザインが魅力です。

どのアイテムもPLAZAらしい遊び心あふれるデザインで、毎日の気分を上げてくれるラインアップとなっています。

SUPERMAN and all related characters and elements© & TM DC. (s26)

この夏だけの特別なコレクション

映画『スーパーガール』の公開を記念して誕生したPLAZA限定コレクションは、ヒーローらしい力強さとポップな可愛らしさを兼ね備えた特別なシリーズです。

Tシャツ2種と雑貨6アイテムの全8商品がそろい、ファッションやライフスタイルに映画の世界観を取り入れられるのが魅力。

数量限定となる可能性もあるため、気になる方は早めにチェックしてみてください♡この夏のおしゃれをさらに楽しく彩ってくれること間違いなしです。