MLBドジャースで活躍を続ける大谷翔平選手。プライベートでの幸せな節目を迎えるたび、自身の公式Instagramで真摯なメッセージを投稿してきましたが、その報告投稿に添えられている“画像”に、ある変化が隠されていました。

注目したのは、メッセージに添えられた画像です。大谷選手が幸せの報告をする度に、その画像が一つずつ増えていく演出が取り入れられています。

始まりは2024年2月29日の真美子さんとの結婚報告でした。「2人(1匹も)で力を合わせ支え合い」と綴られた文字の右下に、愛犬「デコピン」の愛らしい写真が追加されていました。報告時はまだ日本人女性という情報しかなく、すでに家族であるデコピンがその役割を果たしました。

続いて、第1子となる長女を出産した昨年4月の報告。大谷選手が「大谷家へようこそ！ 健康で美しい娘を産んでくれた愛する妻に心から感謝しています。僕の娘へ、僕たち親をとても緊張させ、そして不安にさせてくれてありがとう」と綴った投稿では、デコピンに加え左下に愛くるしい赤ちゃんの足の写真が新たに加わりました。

さらに、日本時間20日に更新された今回の第2子出産の報告。真美子さんの出産に伴う休暇のためチームを一時離脱する中、大谷選手は「無事に生まれてきてくれてありがとう」と喜びを英文で表現。そのメッセージ画像の左上に、新しく生まれた赤ちゃんがデコピンとわかるイラストが描かれた青いTシャツを着て、おくるみに包まれている写真が新たに添えられています。投稿の2枚目には、生まれた子のものと思われる両足の写真も公開されました。

人生の大事な節目を共に歩む家族の姿が、メッセージ画像の一角に一つずつ増えていく温かい演出。大谷選手の家族への深い愛が静かに伝わってきます。