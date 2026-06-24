未来を見据えたコンセプトカー「VISION X-COMPACT」は次期「MAZDA2」なのか？

マツダは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」のプレスカンファレンスにて、「VISION X-COMPACT（ビジョン クロスコンパクト）」を世界初公開しました。



販売終了が予定されているコンパクトカー「MAZDA2」とも共通性を感じるビジョン クロスコンパクト。いったいどのようなクルマなのでしょうか。

ビジョン クロスコンパクトは、「マツダの新しいカッコいい」を探求したコンセプトカーです。マツダが今まで発表してきた「魂動デザイン」は上品な美しさを表現していましたが、ビジョン クロスコンパクトでは一体感のあるたくましい骨格の動きを表現しています。

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そこにコンパクトな愛らしさも掛け合わせ、X-COMPACT（クロスコンパクト）のネーミングが付けられました。

ビジョン クロスコンパクトは「クルマと気取らない会話ができ、行き先を提案してくれる親友のように、人とクルマの絆が深まることを目指した」コンセプトカーです。

共感型AIが搭載され「人とクルマが会話（キャッチボール）しながらドライブや新しいカーライフを楽しめる」、そんな新時代のドライビングが思い描かれています。

ボディサイズは全長3825mm×全幅1795mm×全高1470mm。幅は広いものの、5ドアのボディと全長4m以内のサイズは、MAZDA2とも共通性を感じます。

デザインには、クルマが本来持っている美しさやカッコよさを大切に、新しい時代へマッチするために再構築するという「ネオ・オーセンティック」が取り入れられました。

直立したフラットなフロントグリルの両サイドには、デイタイムランニングランプを装備。凹凸のない滑らかなボディラインは、近未来のクルマをイメージさせます。

インテリアは極めてシンプルな造りで、コックピットには円形のメーター以外何もないようなデザインです。

車内に置いたスマホでシームレスにつながり、人とクルマが一体となることをイメージしています。

発表当時、多くの人から注目されたビジョン クロスコンパクト。公開当時、SNSなどにもさまざまな声が寄せられました。

「デザインが可愛い」「めっちゃいいサイズ」「発売されたら本気で買いたい」「MAZDA2の進化版に見えた」など、全体的に好印象な声が多く見られました。

現在では詳しいスペックや性能は公表されておらず、市販化についても現時点では明らかになっていません。

そんななか2026年8月にはMAZDA2の国内向けモデルの生産が終了する予定が明かされています。MAZDA2は1990年代にデビューした「デミオ」シリーズから続くマツダの中心的なモデルであり、このまま販売終了し、消滅とは考えにくいものです。

直近の販売計画にはないものの、不在になるコンパクトカーラインナップにおいて、ビジョン クロスコンパクトはその後継車とも目されています。

もし次期MAZDA2がデビューするならば、ビジョン クロスコンパクトのデザインやコンセプトが継承されるはず。

未来を見据えた新時代のコンセプトカー ビジョン クロスコンパクトは、市販化に向けた続報を心待ちにしたい注目のクルマです。