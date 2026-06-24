74歳「あのねのね」原田伸郎、手術を報告「術後1日目ですが元気に歩いています」
フォークデュオ・あのねのねの原田伸郎（74）が23日、自身のインスタグラムを更新。手術を受けたことを明かした。
【写真】手術を報告した「あのねのね」原田伸郎の近影
原田は、点滴のスタンドを手にした近影とともに「突然のお知らせで、ごめんなさい あっラジオでは報告しましたが‥もう10年ほど前から左足の股関節に痛みがあり、迷い迷った挙げ句、とうとう人工股関節の手術を６月22日にいたしました」と報告。「おかげ様で無事きれいにスッポンと入れてもらうことができました」と伝えた。
続けて「今日は術後1日目ですが元気に歩いています」とその後の経過が良好であることを伝え、「膝もしっかり曲がって（普通は一週間ほと膝も曲がりにくいそうです）これからリハビリをしっかりやって早く復帰できるように頑張ります」と意気込んだ。
【写真】手術を報告した「あのねのね」原田伸郎の近影
原田は、点滴のスタンドを手にした近影とともに「突然のお知らせで、ごめんなさい あっラジオでは報告しましたが‥もう10年ほど前から左足の股関節に痛みがあり、迷い迷った挙げ句、とうとう人工股関節の手術を６月22日にいたしました」と報告。「おかげ様で無事きれいにスッポンと入れてもらうことができました」と伝えた。
続けて「今日は術後1日目ですが元気に歩いています」とその後の経過が良好であることを伝え、「膝もしっかり曲がって（普通は一週間ほと膝も曲がりにくいそうです）これからリハビリをしっかりやって早く復帰できるように頑張ります」と意気込んだ。