トランプ大統領 イランの主張否定「適切な時期に核査察実施」　イラン側「攻撃受けた核施設は査察計画ない」　言い分食い違い

アメリカのトランプ大統領は、IAEA（国際原子力機関）による核査察を受け入れる計画はないとするイランの主張を否定し、適切な時期に現地で査察が行われると改めて主張しました。

トランプ大統領:

（イランの主張は）間違っている。内々ではイランは100%の核査察を受けると言った。急がないが、適切な時期に現地で査察が行われる。

トランプ大統領は23日、イランがIAEA（国際原子力機関）による査察を受け入れ、適切な時期に行われると主張しました。

また、トランプ大統領は23日、SNSへの投稿で、解除されたイランの凍結資産について、「アメリカからの食料や医療用品の購入に使われる」などと主張しました。

一方、イラン外務省のバガイ報道官は23日、IAEAのグロッシ事務局長とは会談していないと述べた上で、アメリカなどに攻撃を受けた核施設についてIAEAが査察を行う計画はないと強調しました。

また、解除された凍結資産の使い道については、イランが必要な物資の調達に自由に使えると主張するなど、双方の言い分は真っ向から食い違っていて、戦闘終結に向けた協議の行方は見通せない状況です。