星野真里の長女・ふうかさん、“イメチェン”に挑戦 前髪カットの風景を公開「さらに可愛くなったね」「とっても似合っているよ」
俳優の星野真里（44）の長女・ふうかさん（10）のインスタグラムが21日に更新され、ふうかさんがヘアカットで前髪を作る様子が公開された。
【動画・写真】「さらに可愛くなったね」前髪カットで“イメチェン”の様子が公開されたふうかさん
投稿では「前髪、切りましたーーー!!!『前髪は作らない！』と、頑なに拒んでいたこの数年間だったのですが、おしゃれがしたい メイクがしたい髪の毛を自分でセットしたい という熱が高まり、ついに、自分の手が届く前髪を作ろうという考えに辿り着いたようです」とふうかさんの心境の変化がつづられ、実際にカットされている動画を複数本公開。
「今回は前髪カットだけだったので人工呼吸器を付けたままカット シリコン製の鼻マスク部分に髪の毛がつかないようにと、美容師さんがマスクに不織布を巻いてくださいました ひと昔、ふた昔前のお医者さんのような姿になりました」とも報告。「新しい髪型に満足しているようです」と、カット後にうれしそうないきいきとした表情でポーズを決める写真も披露した。
フォロワーからは「さらに可愛くなったね」「ふうかちゃん とっても似合っているよ。かわいい」「イメージ変わった、素敵！前髪だけでもこんなに変わるのね。メークも楽しみにしてますよー」「可愛くなってきたね。前髪でも似合う」「前髪ぱっつんも似合いますね、お母さんによく似た美人さん」「女子力アップしましたね」「とっても嬉しそうー」などの反響が寄せられている。
星野は2024年9月、自身のブログでふうかさんが難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。あわせて夫で元TBSアナウンサーの高野貴裕（現在は東京都議会議員／45）とともに社会福祉士の資格を取得したことも明かしている。ふうかさんは同時期にインスタグラムアカウントを開設。日々の出来事を写真とともに発信している（投稿は星野、高野が担当）。
【動画・写真】「さらに可愛くなったね」前髪カットで“イメチェン”の様子が公開されたふうかさん
投稿では「前髪、切りましたーーー!!!『前髪は作らない！』と、頑なに拒んでいたこの数年間だったのですが、おしゃれがしたい メイクがしたい髪の毛を自分でセットしたい という熱が高まり、ついに、自分の手が届く前髪を作ろうという考えに辿り着いたようです」とふうかさんの心境の変化がつづられ、実際にカットされている動画を複数本公開。
フォロワーからは「さらに可愛くなったね」「ふうかちゃん とっても似合っているよ。かわいい」「イメージ変わった、素敵！前髪だけでもこんなに変わるのね。メークも楽しみにしてますよー」「可愛くなってきたね。前髪でも似合う」「前髪ぱっつんも似合いますね、お母さんによく似た美人さん」「女子力アップしましたね」「とっても嬉しそうー」などの反響が寄せられている。
星野は2024年9月、自身のブログでふうかさんが難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公表。あわせて夫で元TBSアナウンサーの高野貴裕（現在は東京都議会議員／45）とともに社会福祉士の資格を取得したことも明かしている。ふうかさんは同時期にインスタグラムアカウントを開設。日々の出来事を写真とともに発信している（投稿は星野、高野が担当）。