【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ政権が１４７０万ドル（約２４億円）を投じて改修した首都ワシントンの人工池でトラブルが相次いでいる。

水面を青く見せるために池の底面を星条旗の青色に塗装したが、一部はすぐにはがれ、藻も大量発生して人工池は元の緑色に戻った。そもそも改修工事が必要だったのか疑問視されている。

人工池はワシントンの観光名所のリンカーン記念堂前にある。改修工事はトランプ大統領肝いりの事業で、６日に完了した。

だが、水をためるとすぐに藻が大量に発生し、工事前のように濁ってしまった。米メディアによると、藻の発生量は過去５年の６月としては最大だといい、管理する職員が除去作業に追われている。人工池を見たメリーランド州のティム・オオスミさん（６０）は「工事の必要があったのか。税金の無駄遣いでは」と話した。

工事はトランプ氏が所有するゴルフ場のプール改修に関わった業者に随意契約で発注された。この業者には過去に連邦政府との契約実績がなかったとも報じられている。工事費用は当初見込みの８倍に膨らんだ。

トランプ氏は人工池で破壊行為に及んだとされる人物を捜査当局が拘束したと明らかにした。２２日には「違法に化学物質が投入された」とＳＮＳに投稿したが、その主張を裏付ける証拠を示していない。民主党のリチャード・ブルーメンソール上院議員は「トランプ氏の自己顕示欲を満たす事業だ」と批判した。