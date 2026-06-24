福岡・北九州市で6月9日未明、肝試しで廃墟に侵入した20代の男女3人が白骨遺体を発見した。死後約10年は経過しているとみられており、身元も死因も不明としている。そのほかにも、肝試しで訪れた廃墟から遺体が発見されるケースが全国で相次いでいる。

【映像】白骨遺体が発見された廃墟の様子

元京都府警 科学捜査研究所（科捜研）として30年以上勤務した矢山和宏氏が解説する。矢山氏は科捜研時代、白骨から顔などを復元するなどで、数々の難事件を解決に導いてきた。現在は宝塚医療大学の客員教授として、顔面解剖学を教えている。

頭蓋骨は「1個」ではなかった

そもそも遺体は、どれくらいの時間で白骨化するのか。「一般的に白骨化には、数カ月から数年かかると言われているが、廃虚・屋内では1、2年は最低かかる」。

臭いが気になりそうだが、「風通しなどによっては、分からない場合もある」のだそうだ。例えば、ビルの5階に遺体があっても、「窓の割れ方や風の流れ、臭いが下に行くのか、上に行くのかによって、1階では発見しにくいことはある」という。

虫や動物によって、分かりづらくなることもあるそうだ。「動物であれば『咬傷痕』、いわゆる“かみ傷”が肉や骨に残ったりする。風通しによっては、完全に白骨化しないで、ミイラ化する場合もある」。

身元不明の白骨から、どこまで推定できるのだろう。「年齢や性別、身長、死後どのぐらいたっているかの“死後経過期間”がわかる。さらに、自殺か、他殺か、外傷が骨にあるかを見ていく」。

頭蓋骨だけ見ても、人によって変化がある。「一般的に頭蓋骨は『1個』と数えるが、実は1個ではない。例えば、下顎の“下顎骨”と言われる部分は、筋肉等がなくなれば、骨が分離するため、下顎骨とそれ以外で2個になる。完全白骨化していれば、上顎と下顎は離れて発見される。ただし、実際は『2個』でもなく、15種類の骨が23個ある。例えば、鼻骨は左右で1個ずつ、いわゆる1対あり、『1種2個』と数える。額の部分に前頭骨があるが、これは1枚で『1種1個』」。

だんだんと密になる「頭の縫い目」

頭蓋骨は15種23個の骨からできているが、年齢による特徴差がある。「よく赤ちゃんの頭のてっぺんが、息を吸うとペコペコする。これは大泉門と言われ、生まれるまでは、骨膜という柔らかい膜でできている。それが出産と同時に、頭の骨膜と骨膜が重なり合って、頭蓋骨を小さくして、産道を出てくる。その時、脳はあまり発達していないが、2〜3歳で大泉門がなくなる。その後は脳が発達し、脳を守るために、15種23個の骨がつながっている部分、縫合線が、だんだん密になっていく。この度合いを見ることによって、年齢推定する」と解説する。

縫合線の変遷は「重なっている縫い目が、年を取るごとに強固になる。年を取ってもゆるくならず、どんどん骨化して、縫合線自体が見えなくなってくる。そのため頭蓋骨は1個に見えるが、若い頃はなかなかくっつかず、いっぱい線がある」と話す。

骨の成長は「上腕骨なども成長期には伸びていく。骨端に“成長線”があり、17〜18歳ごろなくなりくっつくが、それまでは伸びる。年を取ると、骨の中のものが薄くなり、骨折などが起きやすくなる。頭蓋骨は“扁平骨”と言われ、板状の薄いもので劣化が少ない」のだという。

「白骨になると何をみたらいいの？と一般の方は思うと思うが、ご遺体ほど語ってくれるものはない」

頭蓋骨だけで男女を見分ける方法

性別はどのように見分けるのか。「一番は骨盤を見ること。男性と女性では、出産をするかどうかの大きな性差で、解剖学的に違いがある。女性の場合は、産道を確保するために、骨盤腔が男性よりも大きい。昔おばあちゃんが『結婚するんだったら、お尻の大きい人を選びなさい』と言っていた。尾骨や仙骨という真ん中の骨が、後ろに飛び出ることによって、ここの骨盤腔が確保される。お尻が大きいというのは、解剖学的には骨盤が全体的に広くなっていることを意味する」。

また、頭蓋骨での性別を判定の仕方は「頭の後ろを触ると、男性では“外後頭隆起”というものがある。ポコッと出ているものがある。女性はわかりにくいかもしれない。これは骨の病気ではなく、僧帽筋という、頭の後ろから覆っている筋肉の付着部位。耳たぶの後ろに出ている突起の骨を“乳様突起”と言うが、これは胸の鎖骨とつながっている胸鎖乳突筋の付着部位だ」と、具体例を挙げる。

「胸鎖乳突筋と僧帽筋は、頭を支えるための重要な筋肉。そこに付着させるために突起、ロッククライミングで考えると、小さい岩だと把持しにくいが、大きい岩は手を軽くかけられる。そういう仕組みの中で解剖学的に男性は女性よりも頭がやや大きい。重たいものを把持しないといけないため、骨の出っ張りが強い」

「男性が女性化、女性が男性化」

加えて、「眉の上の“眉弓”が非常に発達しているのが男性で、女性はあまり発達していない。ただし女性の場合は、額の上に出ている部分、“前頭結節”が比較的発達している」とも話す。

一方で「最近の研究では、男性が女性化、女性が男性化している。“都市伝説”というより、リアルにそうした現象が起きている。男女雇用均等の時代の中で骨も変わってきている」。

なお都市伝説の一種として、「食事に含まれる防腐剤をたくさん取っているから、最近の遺体は腐りにくい」というものがある。これには「それはない。基本的にはハエや害虫が、内臓や筋肉をむしばむことで白骨化していく。スピードは昔も今も、ほとんど変わらない。ただご遺体のある場所の温度や湿度によって変わる」と返した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）