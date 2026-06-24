お笑いコンビ、南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代（47）が22日放送されたテレビ朝日系「サンド＆キスマイの気になるマン」に出演。22年12月に結婚した夫の俳優佐藤達（とおる＝51）とテレビ初共演を飾る一幕があった。

同番組ではこの日、街中などでいろいろな人に聞いた「簡単太らない術」の調査を実施。山崎は、「利き手じゃない方で食べる」というダイエット法を体験し、3日間検証した。

その中で、2日目の夕食でもつ鍋を飲食店で食べるシーンがあった。店内の席では山崎の横に、チェックのシャツを着た、メガネをかけた仲良さげな男性がさりげなく座っていた。そこに番組が「しずちゃんの隣の男性、気になる」とナレーションを入れ、「さらっと映っているが、実は22年に結婚した夫の達さん」と説明があった。

そして番組スタッフが、店内で2人を直撃。2人でテレビ出演したことがあるのかを聞くと、山崎は「（夫と一緒にテレビに）出たことないんですよ」と返答。「2ショットTV初公開」のテロップが画面に表示された。

スタッフが、告白はどちらがしたのかを突っ込んで聞くと、佐藤は「しずちゃんから猛烈なアタックがあって。そういうのが凄くうれしくて、素敵な人だな…って（思った）」と出会いを振り返っていた。