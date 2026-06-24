ローン金利ばかり見ていると大局を見失う

利上げには私たちの生活にとって良い面も悪い面もある――。6月16日、日本銀行の金融政策決定会合で、政策金利の0.75％程度から1.0％程度への引き上げが決まると、テレビも新聞も、そう報じることが多かった。とくにテレビは、日銀が金利を引き上げるという観測が高まった時点で、利上げの良い面と悪い面の双方に焦点を当てる報道が目についた。マイナス面としては、とくに住宅ローンの金利上昇が挙げられていた。

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しかし、結論を先に言えば、そんな報道がはびこるから、自分たちが異常な低金利に「苦しめられている」ことに、多くの人が気づかなくなっている。こうした報道は、国民の意識を恐ろしくミスリードしている。

低金利と円安は物価高となって私たちの生活を直撃している

たとえば、ある研究所による次のような試算が報じられる。今回の利上げで2人以上の世帯では、利子収入が増えるプラス面と住宅ローンの利払いが増えるマイナス面を差し引いて、全体では平均で年間2万円程度のプラスになる。しかし、世代別に見ると、住宅ローンの利用が多い20代および30代の世帯では1万4,000円から2万1,000円のマイナスになり、金融資産が多くその利息が増える60代の世帯では、3万8,000円のプラスになる。

この試算が間違っているのではない。利上げによる物価等への影響を加味せずに計算すれば、こうした数字になり、それを弾き出すことには意味がある。だが、そもそも今回の利上げは、物価上昇リスクを抑えるために行われた。だからメディアは、利上げによって物価がどのくらい抑制されるのか、という試算も同時に示さないと、視聴者および読者は誤解してしまう。

つまり、金利の引き上げに物価の上昇を抑える効果があれば、住宅ローン金利が上がった分など、すぐに埋め合わされるのである。だが、物価のことに触れないままでは、負担が増えると指摘された20代や30代は、「利上げは自分たちにはマイナス効果しかない」「利上げされては困る」と思い込んでしまうだろう。

現在、賃金の上昇を上回るペースで物価が上昇しているのは、周知の事実であり、とどまることのない物価の高騰に対し、国民は悲鳴を上げている。物価の抑制は国民の悲願のはずである。そこに結びつけて考えないと、利上げの意味と価値を誤解してしまう。

日本の金利が低いから物価が高騰する

簡単にいうと、金利が上がればモノやサービスを買おうとする動きが鈍り、企業の設備投資への意欲も減る。このため市場に出回るお金の量が減って、事業者は価格を上げにくくなり、物価の上昇が抑えられる。日銀が「物価の番人」といわれるのは、このように政策金利を機敏に上げたり下げたりして、物価を安定させるからである（現実に「番人」を務められているかどうかは別の話として）。

加えて現在の状況下では、政策金利の引き上げは、いま述べたのとは別の方向からも物価の抑制につながる。異常な円安がずっと続いているが、その最大の原因が、日本と欧米諸国との金利差にあるからだ。

どういうことかというと、投資家は金利が高い通貨を保有したがる。そのほうが金利収入は多くなるからだ。日米の金利差が開いて、ドルの金利に対して円の金利が低ければ、ドルを保有するメリットのほうが高いので、円が売られてドルが買われる。さらには「キャリー取引」も行われる。金利が低い円を借り、それを金利が高いドルに交換して運用する取引のことで、日米の金利差が大きいほど行われ、大量の円売りドル買いにつながる。

日米、そして日欧の金利差が一挙に広がったのは、コロナ禍の収束後だった。急激なインフレを抑制する目的で、アメリカは2022年3月以降、ヨーロッパは同年7月以降、急速に利上げした。ところが、日本だけはアベノミクスにはじまった異次元緩和の継続にこだわって、まったく利上げしなかった。こうして金利差が急拡大した挙句、異常なまでの円安に見舞われることになった。

そしてこの円安こそが、現在の激しい物価高騰の主因である。なにしろ、日本の食糧自給率は38％（カロリーベース）にすぎない。G7の平均は100％を超えると推計され、日本は群を抜いて低い。また、エネルギー自給率は15〜16％で、これもG7のみならずOECD加盟38カ国中でも最低水準である。

日本は世界でも例外的な水準で輸入に頼っているのだから、円が安ければ食料も、エネルギーも、原材料もみな高くなって、必然的に物価が高騰する。また、食料の38％に関しては円安の影響がないと思ったら大間違いで、たとえば野菜なら、肥料の9割は輸入されており、ハウス栽培なら資材やその原料の多くを輸入に頼っている。運送のためのエネルギーも同様である。つまり円安が解消しないかぎり、日本の物価高が収まることはありえない。

利上げしなければ招かれた恐ろしい事態

もっとも、今回の利上げ後も、為替相場に影響は見られていない。むしろ円安がさらに進んでいる。だが、そこで「利上げに意味がなかった」と考えると間違ってしまう。そうではなく、「利上げをしなければもっと恐ろしい事態を招いていた」と考えたほうがいい。

いまの日本は、とりわけ高市早苗政権になってから、市場で投資家が円を買う理由が著しく弱まっている。昨年10月4日の自民党総裁選で高市氏が選出されて以降、円はドルに対してもユーロに対しても13〜14円も下落し、反転しない。その最大の理由は、高市政権が金融緩和の維持と積極財政を掲げているからだ。つまり、投資家の心理としては、この政権は金利を上げる気がないばかりか、お金をどんどん使って日本の財政状況を悪化させ、円を保有するリスクを高めるだろうから、とりあえず円は売っておいたほうがいい、という判断になってしまう。

しかし、いくら高市政権が金融緩和志向でも、中東情勢もあって物価がさらに爆上がりする懸念があるなか、今回ばかりは日銀は金利を上げると予測されていた。要は、今回の利上げは完全に想定の範囲内だったので、円高にはつながらなかった。ただし、利上げをしなかったら円はさらに下って、紙くずへの道をまっしぐらだった危険性がある。

「ビハインド・ザ・カーブ」という言葉がある。中央銀行などの政策対応が物価上昇などに後れをとり、市場から「対応が後手に回っている」と受け止められることを指す。いったんそう見られてしまうと、円ひいては日本経済が信頼を失い、さらに大幅な円安圧力になってしまう。今回の利上げで辛うじてそうならずに済んだが瀬戸際だった、と見るエコノミストは多い。

日本では30年以上も金利がほぼない世界が続いたので、感覚がマヒしているが、金利がある世界が標準なのを忘れてはならない。日銀の政策金利が1.0%に引き上げられたといっても、アメリカ（FRB）の3.50〜3.75％、ユーロ圏（ECB）の2.4％にくらべれば、まだないに等しい。つまり日米、日欧の金利差は依然として大きいので、円安はなかなか解消しないのである。だからといって、金利を上げないままでいれば、日本が「ビハインド・ザ・カーブ」に陥って金利差がさらに拡大すれば、円安はとめどなく進んで、日本の物価は上がり続ける。

この前提条件を無視して、利上げのきわめて短期的なメリットとデメリットを示し、若い人には負担が増える、などと報じれば、多くの人がいまの日本の危機に気づかなくなってしまう。

金利を上げる以外の選択肢はない

ところで、おそらく高市総理には、原因にさかのぼって、つまり円安を解消することで物価高を抑えようという気持ちがない。アベノミクスを継承する「サナエノミクス」なる経済政策は、緩和的な金融政策を堅持して財政資金を容易に調達できるようにし、また、欧米との金利差も拡大したままで放置し、円安を維持しようとしている。円安を指向するのは、大企業の利益を増大させ、ひいては株価を上げるためである。

いまは大企業の生産拠点は海外に移っているので、円安になっても昔のように利益は上がらないが、海外での売り上げ比率が高い企業やグローバルに展開している企業は、現地通貨での収益が円に換算してさらに増えることになる。そんなこともあって、株価は上がっているから、総理は「ホクホク」なのではないか。

しかし、緩和的な金融政策すなわち低金利、そして円安は、物価高となって私たちの生活を直撃している。株価が上がってよろこんでいる人は、国民全体から見れば、株式投資をしているごく少数者にすぎない。いまの株高は物価高という犠牲の上に花開いている、ということを忘れないほうがいい。

現在、食料品の消費税を2年に限定して0％にするか、1％にするか議論されている。それが物価高対策だそうだが、実行するには5兆円といわれる財源が要る。そもそも5兆円も税収減になれば、日本の財政の健全性が疑われ、円が売られて物価が上がる。行おうとしていることはたんなるマッチポンプにすぎない。本当に物価高を抑えたいのであれば、金利を上げるという選択肢は避けて通れないはずである。

じつは、今回も高市政権は、本音をいえば金利を上げてほしくなかったが、アメリカのベッセント財務長官から圧力をかけられ、やむなく日銀の決定を黙認したともいわれる。

とにかく強調したいのは、物価の高騰を抑制したいと願うなら、金利の引き上げを肯定したほうがいい、ということだ。今回は外圧もあったが、これまで高市政権は日銀の政策決定に圧力をかけ、金利を引き上げないように導いた。しかし、今後もそんなことを行えば「ビハインド・ザ・カーブ」に陥るだろう。そのとき日本経済は加速度的に転落し、私たちの生活も崩壊するだろう。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部