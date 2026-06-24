NY金先物8 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4149.40（-53.30 -1.27%）



金８月限は続落。時間外取引では、原油相場が直近の安値更新の動きとなったがドル高から売り優勢で推移。欧州時間に入っても反発力は弱く６０ドル超の下落で推移。ユーロドルが昨年６月以来、１年ぶりのユーロ安、ドル高となったことが弱材料。日中取引では、序盤で一段安となった後、下値を切り上げたが、ドル全体の値動きを示すドルインデックス指数が１０１ポイント台で堅調に推移し、ドル高ムードに変わりはなく、軟調に推移した。



MINKABU PRESS

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