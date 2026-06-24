きょう24日（水）は梅雨前線が北上し、九州では大雨が続くでしょう。四国でも警報級の大雨になりそうです。特に佐賀県、長崎県、熊本県、福岡県では、昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれもあります。雨の範囲は次第に東へ広がり、夜は東海でも雨が降るでしょう。

■九州と四国で警報級の大雨のおそれ

きょう24日（水）は、九州付近で梅雨前線が北上する予想です。南からは台風7号や8号からの湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になるでしょう。九州や四国を中心に断続的に強い雨が降り、雷を伴って激しく降るところがありそうです。佐賀県、長崎県、熊本県、福岡県では昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。また午前5時過ぎには、長崎県南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測も発表されました。雨の範囲は次第に東へ広がり、昼過ぎは近畿地方でも、夕方や夜は東海地方でも広く本降りの雨が降りそうです。

■北日本は天気が回復し日差し戻る

前線から遠い北日本では晴れるところが多いでしょう。朝は低い雲や霧の出るところがありますが、昼前までには消えて晴れる予想です。午後になると東北では南から薄い雲が広がりますが、天気の崩れはなさそうです。

■日中は西日本で平年より低い気温に

予想最高気温は日差しの戻る北日本ではきのう23日（火）よりも5℃ほど高いところが多くなりそうです。東日本はおおむね平年並みで、蒸し暑いところが多くなるでしょう。西日本は22℃前後で、4月下旬から5月上旬並みの涼しさのところが多くなりそうです。

【きょう6月24日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：17℃

青森 ：24℃ 盛岡：27℃

仙台 ：24℃ 新潟：25℃

長野 ：27℃ 金沢：27℃

名古屋：28℃ 東京：25℃

大阪 ：26℃ 岡山：21℃

広島 ：21℃ 松江：22℃

高知 ：22℃ 福岡：24℃

鹿児島：27℃ 那覇：33℃

■台風7号と台風8号が週末にかけて北上

台風7号は午前3時の解析では非常に強い勢力で沖縄の南を北上しています。25日（木）から27日（土）にかけて沖縄地方に接近し、その後、日本の南を進む予想です。沖縄では26日ごろ荒れた天気となりそうです。また、西日本は27日（土）から28日（日）にかけて、東日本は28日（日）ごろ雨や風が強まるおそれがあります。台風への早めの対策を行うようにしてください。台風8号は午前3時の解析ではマリアナ諸島付近を西寄りに進んでいます。25日（木）ごろからは北上する予想です。台風8号の動向にもご注意ください。