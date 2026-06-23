カリモク家具、スギを主材とした初のコレクション「MORIWA」発売

カリモク家具が、建築家・プロダクトデザイナーの芦沢啓治とともに開発した新コレクション「MORIWA」を7月1日に発売する。全国のカリモク家具ショールームでは、7月上旬より順次展示を行う。

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「MORIWA」は、カリモク家具にとって創業以来初めてスギを主材とするコレクション。スギの小径材・節有材を家具材として活用し、強度が求められる部位に広葉樹を組み合わせる構造によって、針葉樹の軽さと必要な強度を両立している。開発にあたっては、視覚障がいの人や車椅子・義足利用の人がプロセスに参加するインクルーシブデザインの手法を採用。脚断面の丸み加工や、背もたれへの肘掛け機能の付与といったディテールを取り入れた。また、同コレクションは2025年度グッドデザイン賞を受賞している。

アイテムは、全6型をラインナップ。アームチェア（13万2220円）は広い背もたれに針葉樹の木目を活かしたデザインで、2脚までスタッキングが可能。タスクチェア（16万380円）はアームチェアのデザインを継承しキャスター脚を採用したオフィス向けモデルで、高さ調節にも対応する。サイドチェア（11万3300円）は直線的な脚に丸みのある背と座を組み合わせたデザインで、座面には高密度ウレタンを採用。2脚までスタッキングができる。長方形のテーブル（25万7400〜44万円）は4本脚のシンプルなデザインで、1〜2人掛けから最大6人掛けまでのサイズバリエーションを持つ。ラウンドテーブル（18万4800〜26万4000円）は1本脚のデザインにスチール製ベースを採用し、2サイズを展開。ベンチ（17万2700円）は幅1300mmの複数人が並んで座れる仕様で、ディスプレイとしても活用できる。

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