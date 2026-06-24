きょう6月24日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 サバイバルの壁を越えろ！2時間SP」。

今回は、壁芸人No.1を決める100万円争奪サバイバルスペシャル！もっとも多く有吉から〇がもらえた芸人が優勝賞金として100万円を手にすることができる。しかし、一度でも×が出たらその芸人は強制終了！即帰宅を余儀なくされる。1stステージは【よみうりランド】が舞台。挑戦するのは、「M-1グランプリ」や「キングオブコント」など賞レースチャンピオンを含む35組・75名の壁芸人たち。その頂点に立ち、100万円を手にするのは誰か？

■「×が出たら即帰宅！100万円争奪サバイバル」

「M-1グランプリ2025」王者のたくろうは「有吉の壁」初登場。赤木が遊園地のスタッフになりきってバルーンを販売中。そこへ客のきむらバンドがやってくるが、その振る舞いに赤木が大困惑!?

や団は園内で撮影中の俳優と監督に扮する。迫真の演技でとあるシーンに挑むも、予想外の展開に。

シソンヌは得意のおじさんキャラでコント。楽しく酒盛り中のおじさん2人だが…。

チョコレートプラネットはあの人気番組を再現。園内の大階段の前に立っているのは司会のあの有名人!?

遊園地を楽しみ中のマヂカルラブリー・村上は、園内で野田扮するピエロに遭遇。しかしピエロには愉快な見た目とは裏腹なある一面が！

パンサーはお化け屋敷を舞台にネタを披露。有吉の〇を勝ち取るため、尾形と菅が向井に土下座であるコトを懇願するが…。

子ども役のインポッシブル・えいじは、まもなく始まるヒーローショーに期待を膨らませるが、登場したヒーローの特徴に唖然とする。

園内で「有吉の壁」撮影に遭遇したラバーガール・大水演じる女性。喜んでスタッフ役の飛永に話しかけるが、ある衝撃の事実を知らされショックを受けてしまう。

毎回有吉から厳しい判定を下されるタイムマシーン3号は、あの有名映画をモチーフにしたコントに挑戦。果たして結果は？

そして脱落・即帰宅の第1号は、なんとあの賞レース王者！

途中、脱落者が現れるたび、それを聞いた芸人が戦々恐々とする場面も。なんとか生き残ろうとネタ後に必死で有吉にアピールしたり、あまりに早い帰宅に愕然とする芸人たちの姿は必見！さらに2ndステージは【学校】、3rdステージは【アソビル横丁】が舞台。熾烈なネタサバイバルを制し、見事壁芸人No.1の称号と100万円を手にするのは誰なのか？

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

出演者：

友近、西田幸治（笑い飯）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／囲碁将棋、今井らいぱち、インポッシブル、ウエストランド、蛙亭、カカロニ、かが屋、ガクテンソク、かもめんたる、きつね、空気階段、さや香、たくろう、どぶろっく、トム・ブラウン、ななまがり、錦鯉、ぱーてぃーちゃん、春とヒコーキ、ファイヤーサンダー、マヂカルラブリー、や団、U字工事、四千頭身、ラバーガール／とにかく明るい安村 ほか