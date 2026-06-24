新鮮な食材をお得に求められると、各地のご当地市場が人気を集めています。茨城県や東京都の市場では、土曜日限定のマグロ食べ放題や驚きの価格で商品が提供される「激安市」が開かれ、多くの人で賑わっています。

■茨城県土浦市の魚市場 人気食堂でマグロ食べ放題

茨城県土浦市にある、一般の人でも買い物ができる魚市場では、目利きのプロが厳選した種類豊富な魚介類が並びます。訪れた客は、丸のままのカツオを1200円、大きなブリを2500円という価格に「安いですよね」と話していました。市場によると、各地に直接出向いて交渉し、新鮮なものを出来るだけ安く仕入れているということです。

この市場には、大人気の食堂も併設されています。

お客さん

「最高です！おいしいし！」

お客さん

「マグロを『もう食べられない』ってほど食べられることが普通はないです」

食堂では、土曜日限定でマグロなどが食べ放題のセットが2000円で提供されています。お寿司以外は全ておかわり自由で、店内にある「おかわり小屋」には行列ができていました。食べ放題のメニューには、マグロの刺身や漬け、ネギトロのほか、イカのカルパッチョなどがあります。時間無制限ということもあり、マグロを捌く担当者は忙しそうでした。

家族連れの客

「ちょうど漬けが追加されました。時間によっても種類が増えたりします。子どもたちも魚、刺し身が好きなので、喜んで食べてくれるのもうれしいなと思って家族で来ました」

子ども

「おいしい」

■じゃんけん大会の賞品はタイやカキなど海鮮詰め合わせ

食事中にはサプライズもありました。土曜日に不定期で開催されるという、食堂のお客さんを対象にした「じゃんけん大会」です。この日勝ち残ったのは、福島県から来たという女性客でした。

市場従業員

「こちらじゃんけん大会の賞品です。開けてください」

賞品は、タイやメヒカリ、カキなどの海鮮詰め合わせでした。

女性客

「わ〜！おなかもいっぱいで、気持ちもいっぱいです」

市場は、この大会で訪れた人によい思い出を作ってもらいたいと話していました。

続いて、東京都八王子市にある一般開放された市場です。場内には50以上の卸売店が軒を連ねています。ある精肉店では、鶏胸肉が100グラム75円、合いびき肉が129円と手頃な価格で販売されていました。

客

「お肉は必ずここで買っています。子どもの頃から通っています」

この市場では毎週土曜日に「激安市」が開催されます。日曜日が休みのため、商品を売り切りたいという思いから、驚きの値段で提供されるといいます。この日の目玉は岩手県のブランド牛で、1846円のサイコロステーキが半額の900円ほどになっていました。

豆腐店も驚きの価格で、土曜日は豆腐が3丁100円で販売されていました。さらに、店主の掛け声でタイムセールが始まりました。

店主

「よそじゃできねえぞ〜！ カゴ入れてカゴ！」

タイムセールでは、絹ごし豆腐が10丁で100円になりました。

客

「毎日みそ汁に入れるのと、麻婆豆腐にします」

鮮魚店では、毎週土曜日限定でアラ汁の無料配布が行われていました。訪れた客によると、いつも無料で配っているということです。アラ汁には魚の切り身やホタテも入っていて、店はお客さんに喜んでもらいたいと話しているということです。

■1回800円の卵詰め放題 夫婦で94個を獲得

人だかりができていたのは、1回800円の卵の詰め放題です。スーパーなどで販売するには少し小さいSSサイズの卵を使用しているため、この価格で提供できるということです。

初挑戦だという夫婦は、2人で100個を目標に掲げました。

夫

「50、50取れれば！」

夫はこの日のために、卵を割らずに運ぶためのトレーをトイレットペーパーの芯で自作して準備していました。

網から落とさずに持ち上げられれば成功です。結果は夫婦合わせて94個で、1個あたりおよそ17円となりました。

夫

「47個です。47個です。100には届かなかったです」

妻

「達成感、頑張りました！」

なお、店でトレーがもらえたため、自作トレーの出番はなかったということです。