リニア中央新幹線で未着工となっている静岡工区について、静岡県の鈴木康友知事が７月にも着工を容認する方向で検討していることが関係者への取材でわかった。

品川―名古屋間の全工区で着工にめどがつくことになる。ＪＲ東海は静岡工区の着工遅れなどを踏まえ、当初目標だった２０２７年開業を断念していた。

鈴木知事は２３日の県議会で「着工の判断に必要な材料は着実に整いつつあり、それほど遠くない時期に何らかの考えをお示しできる」と述べた。７月上旬に鈴木知事が同社幹部と面会し、県議会で着工容認を表明する案が浮上している。県と同社は関係法令に基づく手続きについて事前調整を進めており、準備が整えば、着工の前提となる県自然環境保全条例に基づく協定を締結する見通しだ。

同工区を巡っては、トンネル工事で県中央部を流れる大井川の水量が減少するとの懸念から県が着工を認めてこなかったが、有識者を交えた県の専門部会が３月、水資源や生物多様性など計２８項目について同社の対策案を了承。鈴木知事は同社による住民説明会の実施を容認の条件の一つとして挙げ、同社は静岡市や流域市町で今月２２日まで実施していた。