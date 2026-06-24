ヒロシ、“愛車”にネット騒然 「スゴイ」「カッコよすぎ」「シブい」と連日話題
お笑い芸人のヒロシが23日までにInstagramを更新。愛車のバイクを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼が「盗んでないバイクで走り出しました」とつづり今回公開したのは、KAWASAKIのKH250の写真。ファンからは「カッコいい構図とワードセンス流石です」「シブい」「流石です」「相棒じゃん」などの声が集まっている。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼が「盗んでないバイクで走り出しました」とつづり今回公開したのは、KAWASAKIのKH250の写真。ファンからは「カッコいい構図とワードセンス流石です」「シブい」「流石です」「相棒じゃん」などの声が集まっている。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）