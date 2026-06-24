映画『私はあなたを知らない、』主演・坂口健太郎が渾身の演技で魅せる本予告解禁
坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』より、本予告と本ビジュアルが解禁された。
【動画】ただひたすらに“家族”を追い求めた男が起こしてしまった殺人事件―その日、本当は何があったのか？ 映画『私はあなたを知らない、』本予告
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太が監督を務める作品。中野監督と初タッグとなる坂口が演じるのは、狂おしいまでに”家族“という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年。
あの日一体何があったのか？ 何を思っていたのか？ 封印した記憶と真実に触れた時、心が揺らぎはじめる―。愛とは、憎しみとは、そして人を赦すこととは何か。日仏共同製作で描く、感動のヒューマンサスペンスだ。
本予告では、自分を育ててくれた祖母（原田美枝子）が亡くなり一人ぼっちになった朝子（早瀬憩）が、13年前に母を殺した夕平（坂口健太郎）の存在を知り、事件の記事を読んで、真相を知るために服役中の夕平に会いに行く様子が描かれる。
殺人罪の判決を受けた夕平を弁護した弁護士の町村（滝藤賢一）は、「“殺意は無かった”と口にしていれば、判決は違っていたかもしれない」と、当時の様子を振り返る。「何がどうすれば、本当の家族なんですかね。血ですか？ 手続きですか？ 一緒にいる時間ですか？」。家族の在り方を町村に問う夕平は、ようやく出会った愛する人（堀田真由）とその娘（倉田瑛茉）と過ごす時間の幸せを噛み締め、それを守ろうと必死だった。そんな彼らに、あの日、一体何があったのか。
口を閉ざした夕平は、13年の時を経て会いに来た本当の娘のように愛した朝子からの「本当のことを教えて欲しい、私のために」という涙ながらの訴えにどう答えるのか。封印した記憶と真実に触れた時、止まった時間が動き出す―。
併せて、小さな身体で全幅の信頼を寄せる幼い頃の朝子を抱きしめ涙する夕平をとらえた本ビジュアルも解禁。天涯孤独だった夕平の運命を変えた愛する人とその家族、そして弁護士。“君のために”夕平がとった選択とは―。
映画『私はあなたを知らない、』は、8月28日全国公開。
【動画】ただひたすらに“家族”を追い求めた男が起こしてしまった殺人事件―その日、本当は何があったのか？ 映画『私はあなたを知らない、』本予告
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太が監督を務める作品。中野監督と初タッグとなる坂口が演じるのは、狂おしいまでに”家族“という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年。
あの日一体何があったのか？ 何を思っていたのか？ 封印した記憶と真実に触れた時、心が揺らぎはじめる―。愛とは、憎しみとは、そして人を赦すこととは何か。日仏共同製作で描く、感動のヒューマンサスペンスだ。
殺人罪の判決を受けた夕平を弁護した弁護士の町村（滝藤賢一）は、「“殺意は無かった”と口にしていれば、判決は違っていたかもしれない」と、当時の様子を振り返る。「何がどうすれば、本当の家族なんですかね。血ですか？ 手続きですか？ 一緒にいる時間ですか？」。家族の在り方を町村に問う夕平は、ようやく出会った愛する人（堀田真由）とその娘（倉田瑛茉）と過ごす時間の幸せを噛み締め、それを守ろうと必死だった。そんな彼らに、あの日、一体何があったのか。
口を閉ざした夕平は、13年の時を経て会いに来た本当の娘のように愛した朝子からの「本当のことを教えて欲しい、私のために」という涙ながらの訴えにどう答えるのか。封印した記憶と真実に触れた時、止まった時間が動き出す―。
併せて、小さな身体で全幅の信頼を寄せる幼い頃の朝子を抱きしめ涙する夕平をとらえた本ビジュアルも解禁。天涯孤独だった夕平の運命を変えた愛する人とその家族、そして弁護士。“君のために”夕平がとった選択とは―。
映画『私はあなたを知らない、』は、8月28日全国公開。