インスタグラムで報告

女子プロゴルフで国内ツアー通算7勝の佐伯三貴（大倉）が23日、自身のインスタグラムを更新。「このたび、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と第1子妊娠を発表した。エコー写真を添えた幸せ投稿に、祝福が殺到している。

41歳の佐伯は「YouTubeでもご報告させていただきました通りこのたび、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」とインスタグラムに投稿。「現在、安定期を迎え、体調と相談しながら日々を過ごしております」「初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、お腹の中で成長してくれている小さな命に喜びを感じながら、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」と記した。

「今後も体調を最優先にしながら、できる限りで活動を続けてまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結ぶと、宮里藍、上田桃子、堀琴音などから「おめでとうございます」と祝福が寄せられた。

コメント欄には他にも「すごーい みきちゃんおめでと〜 本当に良かったね〜」「感動 おめでとう」「吉報」「めちゃくちゃめでたいですね」「えっ、おめでとうございます」「自分のことのようにとっても嬉しいです」「なんと おめでとうございます」「うわあーーーーー！おめでとうございます」「体調に気を付けてお過ごしください」などとお祝いの言葉が続々と書き込まれた。



（THE ANSWER編集部）